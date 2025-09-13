https://ria.ru/20250913/voennye-2041593765.html

Российские военные прибыли в Киргизию для участия в учениях

Российские военные прибыли в Киргизию для участия в учениях

МОСКВА, 13 авг - РИА Новости. Российские военнослужащие прибыли в Киргизию для участия в командно-штабном учении с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона (КСБР ЦАР) "Рубеж-2025", сообщили журналистам в Минобороны РФ. "Военнослужащие 201-й военной базы Центрального военного округа (ЦВО) совершили перегруппировку в Кыргызскую Республику для участия в командно-штабном учении с подразделениями Коллективных сил быстрого развертывания Центральноазиатского региона "Рубеж-2025", - говорится в сообщении. В ведомстве отметили, что переброска подразделений выполнялась комбинированным способом - мотострелки на бронетранспортерах БТР-82А, автомобилях "Урал" и "Камаз" преодолели подъемы и спуски горных дорог, а специальная техника была доставлена самолетами Ан-124 "Руслан" и Ил-76 военно-транспортной авиации. Совместное учение центральноазиатского региона "Рубеж-2025" состоится в период с 17 по 20 сентября этого года, на территории учебно-тренировочного центра "Эдельвейс" и в акватории озера Иссык-Куль, примут участие военнослужащие вооруженных сил Казахстана, Кыргызстана, России и Таджикистана, а также оперативные группы Объединенного штаба и Секретариата ОДКБ.

