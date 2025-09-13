Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах губернатора Севастополя превысила показатель 2020 года - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
17:46 13.09.2025 (обновлено: 17:47 13.09.2025)
https://ria.ru/20250913/sevastopol-2041698386.html
Явка на выборах губернатора Севастополя превысила показатель 2020 года
Явка на выборах губернатора Севастополя превысила показатель 2020 года - РИА Новости, 13.09.2025
Явка на выборах губернатора Севастополя превысила показатель 2020 года
Явка избирателей на выборах в Севастополе к 15.00 мск субботы достигла почти 52%, сообщил Севгоризбирком; в 2020 году на выборах губернатора итоговая явка... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T17:46:00+03:00
2025-09-13T17:47:00+03:00
политика
севастополь
россия
республика коми
михаил развожаев
владимир путин
лдпр
справедливая россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577168289_0:0:2980:1677_1920x0_80_0_0_bf44be8d6a8fe462a29e00f94ab218c8.jpg
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Севастополе к 15.00 мск субботы достигла почти 52%, сообщил Севгоризбирком; в 2020 году на выборах губернатора итоговая явка составляла 48,28%. В Севастополе в субботу проходит второй день основного голосования на выборах губернатора города и депутатов советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. С 3 по 11 сентября в Севастополе проходило досрочное голосование. "По состоянию на 15.00 (время совпадает с мск - ред.) 13 сентября 2025 года проголосовало 172 430 избирателей (51,92%) — данные с учётом досрочного голосования и без учёта проголосовавших по ДЭГ (дистанционное электронное голосование)", - сообщили в избиркоме региона журналистам. Основные дни для голосования - пятница, суббота и воскресенье, работают все 187 участков региона, сообщили в Севастопольской городской комиссии. В досрочном голосовании, которое проводилось в городе с 3 по 11 сентября, приняли участие более 127 тысяч имеющих право голоса, что составляет более 37% от общего числа избирателей региона. В сентябре 2020 года на выборах губернатора итоговая явка составила 48,28%. В выборах губернатора Севастополя принимают участие кандидаты от пяти парламентских партий: Илья Журавлев от ЛДПР, Ирина Салина от партии "Новые люди", Сергей Круглов от "Справедливой России – За правду", Геннадий Кушнир от КПРФ и Михаил Развожаев от "Единой России". Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
https://ria.ru/20250913/javka-2041697957.html
https://ria.ru/20250913/pamfilova-2041623493.html
https://ria.ru/20250913/javka-2041693977.html
севастополь
россия
республика коми
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/09/0d/1577168289_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_c6ac59e3312cee673cd859cfc9b8b54a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
политика, севастополь, россия, республика коми, михаил развожаев, владимир путин, лдпр, справедливая россия, кпрф, единый день голосования — 2025
Политика, Севастополь, Россия, Республика Коми, Михаил Развожаев, Владимир Путин, ЛДПР, Справедливая Россия, КПРФ, Единый день голосования — 2025
Явка на выборах губернатора Севастополя превысила показатель 2020 года

Явка на выборах губернатора Севастополя достигла почти 52 процента

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМужчина на избирательном участке, где проходят выборы губернатора Севастополя
Мужчина на избирательном участке, где проходят выборы губернатора Севастополя - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Константин Михальчевский
Перейти в медиабанк
Мужчина на избирательном участке, где проходят выборы губернатора Севастополя. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Севастополе к 15.00 мск субботы достигла почти 52%, сообщил Севгоризбирком; в 2020 году на выборах губернатора итоговая явка составляла 48,28%.
В Севастополе в субботу проходит второй день основного голосования на выборах губернатора города и депутатов советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. С 3 по 11 сентября в Севастополе проходило досрочное голосование.
Мужчина голосует на выборах - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Явка избирателей на выборах в Коми достигла 24 процентов
Вчера, 17:44
"По состоянию на 15.00 (время совпадает с мск - ред.) 13 сентября 2025 года проголосовало 172 430 избирателей (51,92%) — данные с учётом досрочного голосования и без учёта проголосовавших по ДЭГ (дистанционное электронное голосование)", - сообщили в избиркоме региона журналистам.
Основные дни для голосования - пятница, суббота и воскресенье, работают все 187 участков региона, сообщили в Севастопольской городской комиссии. В досрочном голосовании, которое проводилось в городе с 3 по 11 сентября, приняли участие более 127 тысяч имеющих право голоса, что составляет более 37% от общего числа избирателей региона.
Брифинг в информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Памфилова отметила снижение числа обращений по нарушениям на выборах
Вчера, 10:38
В сентябре 2020 года на выборах губернатора итоговая явка составила 48,28%.
В выборах губернатора Севастополя принимают участие кандидаты от пяти парламентских партий: Илья Журавлев от ЛДПР, Ирина Салина от партии "Новые люди", Сергей Круглов от "Справедливой России – За правду", Геннадий Кушнир от КПРФ и Михаил Развожаев от "Единой России".
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Мужчина голосует на избирательном участке - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Явка на выборах губернатора Иркутской области достигла 21 процента
Вчера, 17:22
 
ПолитикаСевастопольРоссияРеспублика КомиМихаил РазвожаевВладимир ПутинЛДПРСправедливая РоссияКПРФЕдиный день голосования — 2025
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала