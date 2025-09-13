Явка на выборах губернатора Севастополя превысила показатель 2020 года

https://ria.ru/20250913/sevastopol-2041698386.html

СЕВАСТОПОЛЬ, 13 сен - РИА Новости. Явка избирателей на выборах в Севастополе к 15.00 мск субботы достигла почти 52%, сообщил Севгоризбирком; в 2020 году на выборах губернатора итоговая явка составляла 48,28%. В Севастополе в субботу проходит второй день основного голосования на выборах губернатора города и депутатов советов Гагаринского и Ленинского муниципальных округов. С 3 по 11 сентября в Севастополе проходило досрочное голосование. "По состоянию на 15.00 (время совпадает с мск - ред.) 13 сентября 2025 года проголосовало 172 430 избирателей (51,92%) — данные с учётом досрочного голосования и без учёта проголосовавших по ДЭГ (дистанционное электронное голосование)", - сообщили в избиркоме региона журналистам. Основные дни для голосования - пятница, суббота и воскресенье, работают все 187 участков региона, сообщили в Севастопольской городской комиссии. В досрочном голосовании, которое проводилось в городе с 3 по 11 сентября, приняли участие более 127 тысяч имеющих право голоса, что составляет более 37% от общего числа избирателей региона. В сентябре 2020 года на выборах губернатора итоговая явка составила 48,28%. В выборах губернатора Севастополя принимают участие кандидаты от пяти парламентских партий: Илья Журавлев от ЛДПР, Ирина Салина от партии "Новые люди", Сергей Круглов от "Справедливой России – За правду", Геннадий Кушнир от КПРФ и Михаил Развожаев от "Единой России". Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

