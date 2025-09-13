Рейтинг@Mail.ru
Три авиакомпании в России определились с датой начала полетов в Краснодар - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:16 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/reysy-2041585024.html
Три авиакомпании в России определились с датой начала полетов в Краснодар
Три авиакомпании в России определились с датой начала полетов в Краснодар - РИА Новости, 13.09.2025
Три авиакомпании в России определились с датой начала полетов в Краснодар
Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 Airlines определились с датой начала полетов в Краснодар, Nordwind ("Северный ветер") и "Уральские авиалинии" планируют... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T01:16:00+03:00
2025-09-13T01:16:00+03:00
краснодар
москва
россия
андрей никитин (политик)
аэрофлот
s7 airlines
уральские авиалинии
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592474398_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_4f6c57e4e5fbf3b4f747e3d4bb28fd08.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 Airlines определились с датой начала полетов в Краснодар, Nordwind ("Северный ветер") и "Уральские авиалинии" планируют запустить рейсы и формируют расписание, еще две - Smartavia и Azur Air - выразили заинтересованность в этом направлении, следует из сообщений компаний. "Аэрофлот" планирует выполнять полеты в Краснодар из ряда российских и зарубежных городов. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. На рейсы из Москвы продажи билетов началось в четверг, в остальные города - в пятницу. Первый рейс из столицы авиакомпания выполнит 17 сентября. Полеты из Петербурга в Краснодар начнутся 19 сентября, из Екатеринбурга, Красноярска, Уфы - 27 сентября, из Казани и Новосибирска - 28 сентября. К международным направлениям "Аэрофлота" относятся полеты из Стамбула, Еревана, Дубая, на них продажи билетов также открылись в пятницу. Из Стамбула и Еревана полеты начнутся 26 сентября, из Дубая - с 8 октября. "Победа" планирует выполнить первый рейс в Краснодар 19 сентября. На данный момент компания будет выполнять рейсы туда только из Москвы. Продажи билетов открылись 12 сентября. S7 будет летать в Краснодар из Москвы и Новосибирска с 26 октября. Билеты появились в продаже в пятницу. Авиакомпания Nordwind планирует запустить рейсы в Краснодар из Казани с зимнего сезона. Авиакомпания "Уральские авиалинии" также планирует выполнение рейсов в аэропорт Краснодара и из него, при этом расписание находится на стадии формирования. Авиакомпания Smartavia заинтересована в возобновлении регулярных рейсов в Краснодар, после уточнения деталей о работе аэропорта перевозчик начнет планирование полетной программы. А Azur Air рассмотрит возможность возобновления рейсов из Краснодара в рамках чартерных полетных программ на зарубежные курорты. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
https://ria.ru/20250912/pobeda-2041414744.html
https://ria.ru/20250912/s7-2041401486.html
https://ria.ru/20250911/aeroflot-2041311125.html
краснодар
москва
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592474398_308:0:3039:2048_1920x0_80_0_0_a312b5c0989998fa0903a361aa269854.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
краснодар, москва, россия, андрей никитин (политик), аэрофлот, s7 airlines, уральские авиалинии
Краснодар, Москва, Россия, Андрей Никитин (политик), Аэрофлот, S7 Airlines, Уральские авиалинии
Три авиакомпании в России определились с датой начала полетов в Краснодар

"Аэрофлот", "Победа" и S7 планируют запустить рейсы в Краснодар 17 сентября

© РИА Новости / Виталий Тимкив | Перейти в медиабанкЗдание терминала международного аэропорта Краснодара
Здание терминала международного аэропорта Краснодара - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Виталий Тимкив
Перейти в медиабанк
Здание терминала международного аэропорта Краснодара. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 Airlines определились с датой начала полетов в Краснодар, Nordwind ("Северный ветер") и "Уральские авиалинии" планируют запустить рейсы и формируют расписание, еще две - Smartavia и Azur Air - выразили заинтересованность в этом направлении, следует из сообщений компаний.
"Аэрофлот" планирует выполнять полеты в Краснодар из ряда российских и зарубежных городов. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. На рейсы из Москвы продажи билетов началось в четверг, в остальные города - в пятницу.
Самолет авиакомпании Победа в аэропорту Внуково - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
"Победа" открыла продажи билетов на первый рейс из Москвы в Краснодар
12 сентября, 12:09
Первый рейс из столицы авиакомпания выполнит 17 сентября. Полеты из Петербурга в Краснодар начнутся 19 сентября, из Екатеринбурга, Красноярска, Уфы - 27 сентября, из Казани и Новосибирска - 28 сентября.
К международным направлениям "Аэрофлота" относятся полеты из Стамбула, Еревана, Дубая, на них продажи билетов также открылись в пятницу. Из Стамбула и Еревана полеты начнутся 26 сентября, из Дубая - с 8 октября.
"Победа" планирует выполнить первый рейс в Краснодар 19 сентября. На данный момент компания будет выполнять рейсы туда только из Москвы. Продажи билетов открылись 12 сентября.
S7 будет летать в Краснодар из Москвы и Новосибирска с 26 октября. Билеты появились в продаже в пятницу.
Самолет Airbus A320neo авиакомпании S7 Airlines в международном аэропорту Толмачево в Новосибирске - РИА Новости, 1920, 12.09.2025
S7 открыла продажу билетов в Краснодар
12 сентября, 11:22
Авиакомпания Nordwind планирует запустить рейсы в Краснодар из Казани с зимнего сезона. Авиакомпания "Уральские авиалинии" также планирует выполнение рейсов в аэропорт Краснодара и из него, при этом расписание находится на стадии формирования.
Авиакомпания Smartavia заинтересована в возобновлении регулярных рейсов в Краснодар, после уточнения деталей о работе аэропорта перевозчик начнет планирование полетной программы. А Azur Air рассмотрит возможность возобновления рейсов из Краснодара в рамках чартерных полетных программ на зарубежные курорты.
Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов.
В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя.
В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.
Логотип авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
"Аэрофлот" откроет продажу билетов на зарубежные рейсы из Краснодара
11 сентября, 20:35
 
КраснодарМоскваРоссияАндрей Никитин (политик)АэрофлотS7 AirlinesУральские авиалинии
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала