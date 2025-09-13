https://ria.ru/20250913/reysy-2041585024.html

Три авиакомпании в России определились с датой начала полетов в Краснодар

Три авиакомпании в России определились с датой начала полетов в Краснодар - РИА Новости, 13.09.2025

Три авиакомпании в России определились с датой начала полетов в Краснодар

Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 Airlines определились с датой начала полетов в Краснодар, Nordwind ("Северный ветер") и "Уральские авиалинии" планируют... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T01:16:00+03:00

2025-09-13T01:16:00+03:00

2025-09-13T01:16:00+03:00

краснодар

москва

россия

андрей никитин (политик)

аэрофлот

s7 airlines

уральские авиалинии

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/01/0a/1592474398_0:50:3072:1778_1920x0_80_0_0_4f6c57e4e5fbf3b4f747e3d4bb28fd08.jpg

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Авиакомпании "Аэрофлот", "Победа" и S7 Airlines определились с датой начала полетов в Краснодар, Nordwind ("Северный ветер") и "Уральские авиалинии" планируют запустить рейсы и формируют расписание, еще две - Smartavia и Azur Air - выразили заинтересованность в этом направлении, следует из сообщений компаний. "Аэрофлот" планирует выполнять полеты в Краснодар из ряда российских и зарубежных городов. В их числе Москва, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Казань, Красноярск, Новосибирск и Уфа. На рейсы из Москвы продажи билетов началось в четверг, в остальные города - в пятницу. Первый рейс из столицы авиакомпания выполнит 17 сентября. Полеты из Петербурга в Краснодар начнутся 19 сентября, из Екатеринбурга, Красноярска, Уфы - 27 сентября, из Казани и Новосибирска - 28 сентября. К международным направлениям "Аэрофлота" относятся полеты из Стамбула, Еревана, Дубая, на них продажи билетов также открылись в пятницу. Из Стамбула и Еревана полеты начнутся 26 сентября, из Дубая - с 8 октября. "Победа" планирует выполнить первый рейс в Краснодар 19 сентября. На данный момент компания будет выполнять рейсы туда только из Москвы. Продажи билетов открылись 12 сентября. S7 будет летать в Краснодар из Москвы и Новосибирска с 26 октября. Билеты появились в продаже в пятницу. Авиакомпания Nordwind планирует запустить рейсы в Краснодар из Казани с зимнего сезона. Авиакомпания "Уральские авиалинии" также планирует выполнение рейсов в аэропорт Краснодара и из него, при этом расписание находится на стадии формирования. Авиакомпания Smartavia заинтересована в возобновлении регулярных рейсов в Краснодар, после уточнения деталей о работе аэропорта перевозчик начнет планирование полетной программы. А Azur Air рассмотрит возможность возобновления рейсов из Краснодара в рамках чартерных полетных программ на зарубежные курорты. Минтранс РФ в минувший четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что ведомство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. В мае 2024 года был возобновил работу аэропорт Элисты. А в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй – свыше 77 тысяч.

https://ria.ru/20250912/pobeda-2041414744.html

https://ria.ru/20250912/s7-2041401486.html

https://ria.ru/20250911/aeroflot-2041311125.html

краснодар

москва

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

краснодар, москва, россия, андрей никитин (политик), аэрофлот, s7 airlines, уральские авиалинии