Глава РАН рассказал о возможности прогнозировать природные аномалии
Глава РАН рассказал о возможности прогнозировать природные аномалии - РИА Новости, 13.09.2025
Глава РАН рассказал о возможности прогнозировать природные аномалии
Климатические модели уже позволяют прогнозировать природные аномалии на пять лет, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий...
2025-09-13T09:30:00+03:00
2025-09-13T09:30:00+03:00
2025-09-13T09:30:00+03:00
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Климатические модели уже позволяют прогнозировать природные аномалии на пять лет, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. "У нас есть климатические модели, которые позволяют делать прогноз, но они пока позволяют предсказывать только какие-то экстремальные ситуации, аномалии на пять лет вперед", - сказал академик. Например, ученые РАН могут предсказать засухи, наводнения и землетрясения, отметил Красников. В частности, о вероятности землетрясения на Камчатке ученые предупредили власти региона за год. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки.
камчатка
Глава РАН рассказал о возможности прогнозировать природные аномалии
