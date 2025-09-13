Рейтинг@Mail.ru
Глава РАН рассказал о возможности прогнозировать природные аномалии - РИА Новости, 13.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
09:30 13.09.2025
https://ria.ru/20250913/modeli-2041612970.html
Глава РАН рассказал о возможности прогнозировать природные аномалии
Глава РАН рассказал о возможности прогнозировать природные аномалии - РИА Новости, 13.09.2025
Глава РАН рассказал о возможности прогнозировать природные аномалии
Климатические модели уже позволяют прогнозировать природные аномалии на пять лет, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T09:30:00+03:00
2025-09-13T09:30:00+03:00
камчатка
геннадий красников
российская академия наук
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Климатические модели уже позволяют прогнозировать природные аномалии на пять лет, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. "У нас есть климатические модели, которые позволяют делать прогноз, но они пока позволяют предсказывать только какие-то экстремальные ситуации, аномалии на пять лет вперед", - сказал академик. Например, ученые РАН могут предсказать засухи, наводнения и землетрясения, отметил Красников. В частности, о вероятности землетрясения на Камчатке ученые предупредили власти региона за год. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки.
https://ria.ru/20250820/zima-v-rossii-2036476227.html
https://ria.ru/20250913/zemletryasenie-2041596582.html
камчатка
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_2b567cdffe3f67a3425d869001f6ecc2.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
камчатка, геннадий красников, российская академия наук
Камчатка, Геннадий Красников, Российская академия наук
Глава РАН рассказал о возможности прогнозировать природные аномалии

Климатические модели позволяют прогнозировать природные аномалии на пять лет

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкСейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
© РИА Новости / Александр Кряжев
Перейти в медиабанк
Сейсмограммы, получаемые с сети сейсмостанций. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Климатические модели уже позволяют прогнозировать природные аномалии на пять лет, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников.
"У нас есть климатические модели, которые позволяют делать прогноз, но они пока позволяют предсказывать только какие-то экстремальные ситуации, аномалии на пять лет вперед", - сказал академик.
Туристка из Германии в Оймяконе. Температура опустилась до отметки минус 47 градусов по Цельсию - РИА Новости, 1920, 20.08.2025
"Похуже мороза": синоптики рассказали, какая аномалия ждет Россию зимой
20 августа, 19:20
Например, ученые РАН могут предсказать засухи, наводнения и землетрясения, отметил Красников. В частности, о вероятности землетрясения на Камчатке ученые предупредили власти региона за год.
На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки.
Вид на вулкан Острый Толбачик в Камчатском крае - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
У восточного побережья Камчатки произошло землетрясение
Вчера, 06:10
 
КамчаткаГеннадий КрасниковРоссийская академия наук
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала