https://ria.ru/20250913/modeli-2041612970.html

Глава РАН рассказал о возможности прогнозировать природные аномалии

Глава РАН рассказал о возможности прогнозировать природные аномалии - РИА Новости, 13.09.2025

Глава РАН рассказал о возможности прогнозировать природные аномалии

Климатические модели уже позволяют прогнозировать природные аномалии на пять лет, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий... РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T09:30:00+03:00

2025-09-13T09:30:00+03:00

2025-09-13T09:30:00+03:00

камчатка

геннадий красников

российская академия наук

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/08/0b/1889607275_0:188:3072:1916_1920x0_80_0_0_263122035f3f1efc771d52a8606a09ff.jpg

МОСКВА, 13 сен – РИА Новости. Климатические модели уже позволяют прогнозировать природные аномалии на пять лет, заявил в интервью РИА Новости президент Российской академии наук Геннадий Красников. "У нас есть климатические модели, которые позволяют делать прогноз, но они пока позволяют предсказывать только какие-то экстремальные ситуации, аномалии на пять лет вперед", - сказал академик. Например, ученые РАН могут предсказать засухи, наводнения и землетрясения, отметил Красников. В частности, о вероятности землетрясения на Камчатке ученые предупредили власти региона за год. На Камчатке 30 июля произошло сильнейшее с 1952 года землетрясение магнитудой 8,8. С тех пор каждые сутки ученые фиксируют афтершоки – повторные подземные толчки.

https://ria.ru/20250820/zima-v-rossii-2036476227.html

https://ria.ru/20250913/zemletryasenie-2041596582.html

камчатка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

камчатка, геннадий красников, российская академия наук