https://ria.ru/20250913/kallas-2041674990.html

"Меня это беспокоит". Каллас сделала новое заявление о России

"Меня это беспокоит". Каллас сделала новое заявление о России - РИА Новости, 13.09.2025

"Меня это беспокоит". Каллас сделала новое заявление о России

Россия, Китай, КНДР и Белоруссия меняют мировой порядок, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью RND. РИА Новости, 13.09.2025

2025-09-13T15:26:00+03:00

2025-09-13T15:26:00+03:00

2025-09-13T16:44:00+03:00

в мире

россия

китай

белоруссия

кайя каллас

шос

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/05/17/2018587829_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_e0872466e7ba42e3b38a84b0218fff4f.jpg

МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия, Китай, КНДР и Белоруссия меняют мировой порядок, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью RND."Я вижу, как сейчас меняется миропорядок, и меня это крайне беспокоит. Посмотрите на недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества — Китай, Россия, КНДР и Белоруссия. Эти государства хотят вернуться к порядку, в котором власть и сила определяют, кто главный. Да, эти изменения порядка меня действительно пугают, я не могу выразить это иначе", — утверждает она.По мнению Каллас, Европейский союз может отстаивать свою позицию как геополитический игрок методом "кнута и пряника".Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.ШОС — международная организация, основанная в 2001-м. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.

https://ria.ru/20250913/ryutte-2041635795.html

https://ria.ru/20250913/zelenskiy-2041623146.html

россия

китай

белоруссия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, россия, китай, белоруссия, кайя каллас, шос