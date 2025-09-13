https://ria.ru/20250913/kallas-2041674990.html
"Меня это беспокоит". Каллас сделала новое заявление о России
"Меня это беспокоит". Каллас сделала новое заявление о России - РИА Новости, 13.09.2025
"Меня это беспокоит". Каллас сделала новое заявление о России
Россия, Китай, КНДР и Белоруссия меняют мировой порядок, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью RND. РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T15:26:00+03:00
2025-09-13T15:26:00+03:00
2025-09-13T16:44:00+03:00
в мире
россия
китай
белоруссия
кайя каллас
шос
МОСКВА, 13 сен — РИА Новости. Россия, Китай, КНДР и Белоруссия меняют мировой порядок, заявила глава евродипломатии Кая Каллас в интервью RND."Я вижу, как сейчас меняется миропорядок, и меня это крайне беспокоит. Посмотрите на недавний саммит Шанхайской организации сотрудничества — Китай, Россия, КНДР и Белоруссия. Эти государства хотят вернуться к порядку, в котором власть и сила определяют, кто главный. Да, эти изменения порядка меня действительно пугают, я не могу выразить это иначе", — утверждает она.По мнению Каллас, Европейский союз может отстаивать свою позицию как геополитический игрок методом "кнута и пряника".Крупнейший за всю историю объединения саммит ШОС прошел в китайском городе Тяньцзинь с 31 августа по 1 сентября, в нем принимали участие более 20 лидеров иностранных государств, а также представители международных организаций.ШОС — международная организация, основанная в 2001-м. В нее входят Индия, Иран, Казахстан, Китай, Киргизия, Россия, Таджикистан, Пакистан, Узбекистан и Белоруссия.
"Меня это беспокоит". Каллас сделала новое заявление о России
Каллас: Россия, КНР, КНДР и Белоруссия меняют мировой порядок