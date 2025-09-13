Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах тамбовского губернатора составила почти 43 процента
13.09.2025
22:14 13.09.2025
Явка на выборах тамбовского губернатора составила почти 43 процента
Явка избирателей на 20.00 мск во второй день голосования на выборах губернатора Тамбовской области составила 42,97%, сообщает избирком региона.
ВОРОНЕЖ, 13 сен - РИА Новости. Явка избирателей на 20.00 мск во второй день голосования на выборах губернатора Тамбовской области составила 42,97%, сообщает избирком региона. &quot;По состоянию на 20.00 13 сентября явка избирателей Тамбовской области на досрочных выборах главы Тамбовской области составила 42,97%. Проголосовало 334 579 избирателей&quot;, - сообщили в Telegram-канале Тамбовской избирательной комиссии.Выборы главы Тамбовской области проходят три дня, с 12 по 14 сентября. В первый день голосования в регионе открылось 820 избирательных участка. По данным областного избиркома на 1 июля 2025 года, в Тамбовской области зарегистрированы 888 252 избирателей. За пост руководителя региона борются пять кандидатов: врио губернатора Евгений Первышов, который выдвинут от "Единой России", Андрей Жидков от КПРФ, Павел Плотников от "Справедливой России – патриоты – за правду", Олег Морозов от ЛДПР и Елена Семилетова от "Новых людей". В предыдущий раз досрочные выборы главы Тамбовской области проходили 9-11 сентября 2022 года. Тогда явка избирателей составила 57,88%. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Мужчина голосует на выборах губернатора Тамбовской области на избирательном участке №947 в Тамбове
ВОРОНЕЖ, 13 сен - РИА Новости. Явка избирателей на 20.00 мск во второй день голосования на выборах губернатора Тамбовской области составила 42,97%, сообщает избирком региона.
"По состоянию на 20.00 13 сентября явка избирателей Тамбовской области на досрочных выборах главы Тамбовской области составила 42,97%. Проголосовало 334 579 избирателей", - сообщили в Telegram-канале Тамбовской избирательной комиссии.

Выборы главы Тамбовской области проходят три дня, с 12 по 14 сентября. В первый день голосования в регионе открылось 820 избирательных участка. По данным областного избиркома на 1 июля 2025 года, в Тамбовской области зарегистрированы 888 252 избирателей.
За пост руководителя региона борются пять кандидатов: врио губернатора Евгений Первышов, который выдвинут от "Единой России", Андрей Жидков от КПРФ, Павел Плотников от "Справедливой России – патриоты – за правду", Олег Морозов от ЛДПР и Елена Семилетова от "Новых людей".
В предыдущий раз досрочные выборы главы Тамбовской области проходили 9-11 сентября 2022 года. Тогда явка избирателей составила 57,88%.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
