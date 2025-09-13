Рейтинг@Mail.ru
Явка на выборах губернатора Тамбовской области достигла 35 процентов
17:37 13.09.2025
Явка на выборах губернатора Тамбовской области достигла 35 процентов
Явка на выборах губернатора Тамбовской области достигла 35 процентов
Явка избирателей на 15.00 мск субботы на выборах губернатора Тамбовской области составила 35,94%, сообщает избирком региона. РИА Новости, 13.09.2025
ВОРОНЕЖ, 13 сен - РИА Новости. Явка избирателей на 15.00 мск субботы на выборах губернатора Тамбовской области составила 35,94%, сообщает избирком региона. "По состоянию на 15.00 (время совпадает с мск - ред.) 13 сентября 2025 года явка избирателей Тамбовской области на досрочных выборах главы Тамбовской области составила 35,94%. Проголосовали 279 832 избирателя", — говорится в сообщении в Telegram-канале Тамбовской избирательной комиссии. В первый день голосования в регионе открылись 820 избирательных участков. По данным областного избиркома на 1 июля, в Тамбовской области зарегистрированы 888 252 избирателей. За пост руководителя региона борются пять кандидатов: врио губернатора Евгений Первышов, который выдвинут от "Единой России", Андрей Жидков от КПРФ, Павел Плотников от "Справедливой России – патриоты – за правду", Олег Морозов от ЛДПР и Елена Семилетова от "Новых людей". В предыдущий раз выборы главы Тамбовской области, которые тогда были досрочными, проходили 9-11 сентября 2022 года. Явка избирателей составила 57,88%. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
политика, тамбовская область, россия, республика коми, евгений первышов, павел плотников, олег морозов, единая россия, кпрф, справедливая россия, единый день голосования — 2025
Политика, Тамбовская область, Россия, Республика Коми, Евгений Первышов, Павел Плотников, Олег Морозов, Единая Россия, КПРФ, Справедливая Россия, Единый день голосования — 2025
Явка на выборах губернатора Тамбовской области достигла 35 процентов

Явка на выборах губернатора Тамбовской области составила 35,94 процента

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкМужчина голосует на избирательном участке №952 в Тамбове
Мужчина голосует на избирательном участке №952 в Тамбове
ВОРОНЕЖ, 13 сен - РИА Новости. Явка избирателей на 15.00 мск субботы на выборах губернатора Тамбовской области составила 35,94%, сообщает избирком региона.
"По состоянию на 15.00 (время совпадает с мск - ред.) 13 сентября 2025 года явка избирателей Тамбовской области на досрочных выборах главы Тамбовской области составила 35,94%. Проголосовали 279 832 избирателя", — говорится в сообщении в Telegram-канале Тамбовской избирательной комиссии.
Девушка в костюме Лабубу пришла на выборы губернатора Новгородской области - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
Девушка пришла на выборы в Великом Новгороде в костюме Лабубу
Вчера, 17:16
В первый день голосования в регионе открылись 820 избирательных участков. По данным областного избиркома на 1 июля, в Тамбовской области зарегистрированы 888 252 избирателей.
За пост руководителя региона борются пять кандидатов: врио губернатора Евгений Первышов, который выдвинут от "Единой России", Андрей Жидков от КПРФ, Павел Плотников от "Справедливой России – патриоты – за правду", Олег Морозов от ЛДПР и Елена Семилетова от "Новых людей".
В предыдущий раз выборы главы Тамбовской области, которые тогда были досрочными, проходили 9-11 сентября 2022 года. Явка избирателей составила 57,88%.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Брифинг в информационном центре ЦИК РФ - РИА Новости, 1920, 13.09.2025
ЦИК призвала оценить инцидент в Саратовской области, где ударили члена УИК
ПолитикаТамбовская областьРоссияРеспублика КомиЕвгений ПервышовПавел ПлотниковОлег МорозовЕдиная РоссияКПРФСправедливая РоссияЕдиный день голосования — 2025
 
 
