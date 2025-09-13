Явка на выборах губернатора Тамбовской области достигла 35 процентов
Явка на выборах губернатора Тамбовской области составила 35,94 процента
Мужчина голосует на избирательном участке №952 в Тамбове
ВОРОНЕЖ, 13 сен - РИА Новости. Явка избирателей на 15.00 мск субботы на выборах губернатора Тамбовской области составила 35,94%, сообщает избирком региона.
"По состоянию на 15.00 (время совпадает с мск - ред.) 13 сентября 2025 года явка избирателей Тамбовской области на досрочных выборах главы Тамбовской области составила 35,94%. Проголосовали 279 832 избирателя", — говорится в сообщении в Telegram-канале Тамбовской избирательной комиссии.
В первый день голосования в регионе открылись 820 избирательных участков. По данным областного избиркома на 1 июля, в Тамбовской области зарегистрированы 888 252 избирателей.
За пост руководителя региона борются пять кандидатов: врио губернатора Евгений Первышов, который выдвинут от "Единой России", Андрей Жидков от КПРФ, Павел Плотников от "Справедливой России – патриоты – за правду", Олег Морозов от ЛДПР и Елена Семилетова от "Новых людей".
В предыдущий раз выборы главы Тамбовской области, которые тогда были досрочными, проходили 9-11 сентября 2022 года. Явка избирателей составила 57,88%.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.