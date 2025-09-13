https://ria.ru/20250913/ispanija-2041701597.html

Испания направит авиацию для участия в операции "Восточный страж"

2025-09-13T17:53:00+03:00

https://cdnn21.img.ria.ru/images/151725/99/1517259911_0:210:2898:1840_1920x0_80_0_0_005a41e829e40fdac6476c099951ca0c.jpg

МАДРИД, 13 сен – РИА Новости. Испания направит авиацию для участия в новой инициативе НАТО по укреплению позиций на восточном фланге альянса, заявил премьер-министр страны Педро Санчес. "Испания примет участие с помощью авиационных средств в новом механизме безопасности НАТО, который альянс развернет на восточном фланге Европы. Эти силы присоединятся к тем, что у нас уже есть в Латвии, Литве и других странах, и будут находиться там столько, сколько потребуется", - написал премьер в социальной сети X*. В пятницу генсек НАТО Марк Рютте заявил, что альянс запускает операцию "Восточный страж" (Eastern Sentry), означающую усиление обороны восточного фланга в свете инцидента с БПЛА в Польше. Генштаб армии Польши сообщил в субботу, что реализация операции НАТО "Восточный страж" началась. Премьер-министр Польши Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны, и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт более чем о десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. Минобороны России сообщило, что при массированном ударе ВС РФ по предприятиям ВПК Украины ночью 10 сентября объекты для поражения на территории Польши не планировались. Ведомство готово провести консультации с польскими коллегами по поводу якобы пересекших границу дронов. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой. Россия в последние годы заявляет о беспрецедентной активности НАТО у западных границ. НАТО расширяет инициативы и называет это "сдерживанием российской агрессии". Москва не раз выражала обеспокоенность наращиванием сил альянса в Европе. В Кремле отмечали, что РФ никому не угрожает, но не оставит без внимания действия, потенциально опасные для ее интересов.*Социальная сеть, выполняющая функции иноагента и признанная нежелательной в России

