Явка на выборах губернатора Костромской области составила 28,40 процента
22:01 13.09.2025
Явка на выборах губернатора Костромской области составила 28,40 процента
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Костромской области по итогам двух дней голосования составила 28,40%, сообщает облизбирком. "Проголосовало 140 966 человек, 28,40%", - говорится в сообщении. Посредством ДЭГ (дистанционное электронное голосование) проголосовали 86,40% зарегистрировавшихся избирателей. Зарегистрированные кандидаты на пост губернатора Костромской области: действующий глава региона Сергей Ситников ("Единая Россия"), замдиректора департамента культуры Костромской области Юрий Кудрявцев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), пенсионер Юрий Миндолин (ЛДПР), депутат Костромской облдумы на профессиональной основе Николай Цвиль ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и секретарь по организационно-партийной работе костромского областного отделения КПРФ Сергей Шпотин. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
Информационный центр ЦИК РФ
Информационный центр ЦИК РФ. Архивное фото
ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Костромской области по итогам двух дней голосования составила 28,40%, сообщает облизбирком.
"Проголосовало 140 966 человек, 28,40%", - говорится в сообщении.
Посредством ДЭГ (дистанционное электронное голосование) проголосовали 86,40% зарегистрировавшихся избирателей.
Зарегистрированные кандидаты на пост губернатора Костромской области: действующий глава региона Сергей Ситников ("Единая Россия"), замдиректора департамента культуры Костромской области Юрий Кудрявцев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), пенсионер Юрий Миндолин (ЛДПР), депутат Костромской облдумы на профессиональной основе Николай Цвиль ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и секретарь по организационно-партийной работе костромского областного отделения КПРФ Сергей Шпотин.
Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов.
Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.
