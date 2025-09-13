https://ria.ru/20250913/golosovanie-2041747671.html

Явка на выборах губернатора Костромской области составила 28,40 процента

Явка на выборах губернатора Костромской области составила 28,40 процента - РИА Новости, 13.09.2025

Явка на выборах губернатора Костромской области составила 28,40 процента

Явка на выборах губернатора Костромской области по итогам двух дней голосования составила 28,40%, сообщает облизбирком. РИА Новости, 13.09.2025

политика

россия

костромская область

республика коми

сергей ситников

владимир путин

единая россия

лдпр

ЯРОСЛАВЛЬ, 13 сен – РИА Новости. Явка на выборах губернатора Костромской области по итогам двух дней голосования составила 28,40%, сообщает облизбирком. "Проголосовало 140 966 человек, 28,40%", - говорится в сообщении. Посредством ДЭГ (дистанционное электронное голосование) проголосовали 86,40% зарегистрировавшихся избирателей. Зарегистрированные кандидаты на пост губернатора Костромской области: действующий глава региона Сергей Ситников ("Единая Россия"), замдиректора департамента культуры Костромской области Юрий Кудрявцев ("Российская партия пенсионеров за социальную справедливость"), пенсионер Юрий Миндолин (ЛДПР), депутат Костромской облдумы на профессиональной основе Николай Цвиль ("Справедливая Россия – Патриоты – За правду") и секретарь по организационно-партийной работе костромского областного отделения КПРФ Сергей Шпотин. Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ Владимиром Путиным кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выбирают в 11 субъектах РФ, и в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

россия

костромская область

республика коми

2025

Новости

политика, россия, костромская область, республика коми, сергей ситников, владимир путин, единая россия, лдпр, кпрф, единый день голосования — 2025