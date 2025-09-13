https://ria.ru/20250913/alkogolizm-2041589353.html
Назван лидирующий регион России по заболеваемости алкоголизмом
Назван лидирующий регион России по заболеваемости алкоголизмом - РИА Новости, 13.09.2025
Назван лидирующий регион России по заболеваемости алкоголизмом
Чукотский автономный округ возглавил рейтинг российских регионов по заболеваемости алкоголизмом по итогам 2024 года, следует из данных Минздрава России, с... РИА Новости, 13.09.2025
2025-09-13T02:50:00+03:00
2025-09-13T02:50:00+03:00
2025-09-13T02:50:00+03:00
общество
чукотский автономный округ
еврейская автономная область
кировская область
россия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151062/60/1510626019_0:47:2000:1172_1920x0_80_0_0_2240c617e99fcecf5d925bc10f2629b0.jpg
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Чукотский автономный округ возглавил рейтинг российских регионов по заболеваемости алкоголизмом по итогам 2024 года, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, Чукотский автономный округ занял первое место в рейтинге заболеваемости алкоголем и алкогольным психозом в 2024 году. Показатель заболеваемости составил 247,8 человека на 100 тысяч населения. Второе место рейтинга заняла Республика Марий Эл с показателем 222,6, а третья позиция осталась за Еврейской автономной областью с заболеваемостью 197,5. В пятерку лидеров вошли также Кировская область (161,5) и Архангельская область (134,2). Наименьшее число выявленных на 100 тысяч населения заболеваний алкоголизмом оказалось в Ленинградской области - 13,7 человек. Чуть больше выявлено в Москве (15,9) и Санкт-Петербурге (22,6). Московская область заняла восьмое с конца место с показателем 27,2.
https://ria.ru/20250911/shtraf-2041313054.html
чукотский автономный округ
еврейская автономная область
кировская область
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/151062/60/1510626019_98:0:1902:1353_1920x0_80_0_0_4ae918f38375bfa375f8be55daca685d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, чукотский автономный округ, еврейская автономная область, кировская область, россия
Общество, Чукотский автономный округ, Еврейская автономная область, Кировская область, Россия
Назван лидирующий регион России по заболеваемости алкоголизмом
Чукотка возглавила рейтинг регионов по заболеваемости алкоголизмом