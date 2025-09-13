https://ria.ru/20250913/alkogolizm-2041589353.html

Назван лидирующий регион России по заболеваемости алкоголизмом

Назван лидирующий регион России по заболеваемости алкоголизмом - РИА Новости, 13.09.2025

Назван лидирующий регион России по заболеваемости алкоголизмом

Чукотский автономный округ возглавил рейтинг российских регионов по заболеваемости алкоголизмом по итогам 2024 года, следует из данных Минздрава России, с... РИА Новости, 13.09.2025

МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Чукотский автономный округ возглавил рейтинг российских регионов по заболеваемости алкоголизмом по итогам 2024 года, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, Чукотский автономный округ занял первое место в рейтинге заболеваемости алкоголем и алкогольным психозом в 2024 году. Показатель заболеваемости составил 247,8 человека на 100 тысяч населения. Второе место рейтинга заняла Республика Марий Эл с показателем 222,6, а третья позиция осталась за Еврейской автономной областью с заболеваемостью 197,5. В пятерку лидеров вошли также Кировская область (161,5) и Архангельская область (134,2). Наименьшее число выявленных на 100 тысяч населения заболеваний алкоголизмом оказалось в Ленинградской области - 13,7 человек. Чуть больше выявлено в Москве (15,9) и Санкт-Петербурге (22,6). Московская область заняла восьмое с конца место с показателем 27,2.

