Назван лидирующий регион России по заболеваемости алкоголизмом - РИА Новости, 13.09.2025
02:50 13.09.2025
Назван лидирующий регион России по заболеваемости алкоголизмом
Назван лидирующий регион России по заболеваемости алкоголизмом
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Чукотский автономный округ возглавил рейтинг российских регионов по заболеваемости алкоголизмом по итогам 2024 года, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости. Согласно данным, Чукотский автономный округ занял первое место в рейтинге заболеваемости алкоголем и алкогольным психозом в 2024 году. Показатель заболеваемости составил 247,8 человека на 100 тысяч населения. Второе место рейтинга заняла Республика Марий Эл с показателем 222,6, а третья позиция осталась за Еврейской автономной областью с заболеваемостью 197,5. В пятерку лидеров вошли также Кировская область (161,5) и Архангельская область (134,2). Наименьшее число выявленных на 100 тысяч населения заболеваний алкоголизмом оказалось в Ленинградской области - 13,7 человек. Чуть больше выявлено в Москве (15,9) и Санкт-Петербурге (22,6). Московская область заняла восьмое с конца место с показателем 27,2.
© Depositphotos.com / silianУпотребление алкоголя
Употребление алкоголя. Архивное фото
МОСКВА, 13 сен - РИА Новости. Чукотский автономный округ возглавил рейтинг российских регионов по заболеваемости алкоголизмом по итогам 2024 года, следует из данных Минздрава России, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Согласно данным, Чукотский автономный округ занял первое место в рейтинге заболеваемости алкоголем и алкогольным психозом в 2024 году. Показатель заболеваемости составил 247,8 человека на 100 тысяч населения.
Второе место рейтинга заняла Республика Марий Эл с показателем 222,6, а третья позиция осталась за Еврейской автономной областью с заболеваемостью 197,5. В пятерку лидеров вошли также Кировская область (161,5) и Архангельская область (134,2).
Наименьшее число выявленных на 100 тысяч населения заболеваний алкоголизмом оказалось в Ленинградской области - 13,7 человек. Чуть больше выявлено в Москве (15,9) и Санкт-Петербурге (22,6). Московская область заняла восьмое с конца место с показателем 27,2.
