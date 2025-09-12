https://ria.ru/20250912/vybory-2041333338.html

В ЕАО открылись избирательные участки на выборах губернатора

В ЕАО открылись избирательные участки на выборах губернатора - РИА Новости, 12.09.2025

В ЕАО открылись избирательные участки на выборах губернатора

Избирательные участки на выборах главы региона открылись в ЕАО. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T01:07:00+03:00

2025-09-12T01:07:00+03:00

2025-09-12T10:44:00+03:00

политика

россия

еврейская автономная область

республика коми

ростислав гольдштейн

владимир путин

единая россия

лдпр

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0c/2041393884_0:0:2822:1588_1920x0_80_0_0_59b9582e8d33c1fabe07ee39d4d4ee25.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 12 сен - РИА Новости. Избирательные участки на выборах главы региона открылись в ЕАО. Выборы губернатора ЕАО проходят в течении трех дней. Голосование стартовало 12 сентября и продлится до 14 сентября. Для проведения выборов в автономии открылось 159 избирательных участков, работа которых началась еще 1 сентября. По данным на 1 июля, в ЕАО зарегистрировано 117 032 избирателя. В период голосования участки будут работать с 8.00 до 20.00 (с 1.00 до 13.00 мск). Кандидатами на пост губернатора являются врио главы ЕАО Мария Костюк от партии "Единая Россия", Василий Гладких от партии ЛДПР, Александр Крупский от "Коммунистов России", Александр Щербина от партии КПРФ. В единый день голосования, 14 сентября, помимо выборов губернатора Еврейской автономной области пройдут выборы в органы местного самоуправления: депутатов собрания, депутатов Октябрьского муниципального района, а также дополнительные выборы депутатов в нескольких сельских и городском поселении (Бабстовском, Ленинском, Камышовском, Волочаевском и Бирофельдском). Предыдущие выборы губернатора Еврейской автономной области состоялись 13 сентября 2020 года. В голосовании приняли участие 73,02% избирателей. Победу одержал Ростислав Гольдштейн, получив 82,5% голосов. На втором месте с отрывом в 75,44% голосов оказался депутат местного законодательного собрания от партии "Справедливая Россия" Владимир Дудин, набравший 7,06% голосов. Гольдштейн возглавлял ЕАО с 12 декабря 2019 года, 5 ноября 2024 года президент РФ Владимир Путин назначил его врио главы Республики Коми, освободив от должности губернатора Еврейской автономной области. В этот же день Путин назначил Марию Костюк врио главы ЕАО, ранее она занимала должность главы управления фонда "Защитники Отечества". Выборы проходят в регионах России с 12 по 14 сентября. В Единый день голосования в 20 регионах РФ - Коми, Татарстане, Чувашии, Севастополе, Камчатском, Краснодарском, Пермском краях, Архангельской, Брянской, Иркутской, Калужской, Костромской, Курской, Ленинградской, Новгородской, Оренбургской, Ростовской, Свердловской, Тамбовской, Еврейской автономной областях - проходят прямые выборы губернаторов, в Ненецком автономном округе главу региона предстоит выбрать депутатам окружного совета из трех предложенных президентом РФ кандидатов. Кроме того, депутатов региональных парламентов выберут в 11 субъектах РФ, в 25 городах - депутатов представительных органов административных центров регионов. Всего же около 5 тысяч избирательных кампаний разного уровня проходят в 81 регионе России.

https://ria.ru/20250906/vybory-2040183937.html

https://ria.ru/20250911/pamfilova-2041147598.html

россия

еврейская автономная область

республика коми

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

политика, россия, еврейская автономная область, республика коми, ростислав гольдштейн, владимир путин, единая россия, лдпр, коммунисты россии, единый день голосования — 2025