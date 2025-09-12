Рейтинг@Mail.ru
11:11 12.09.2025 (обновлено: 11:12 12.09.2025)
Большинство россиян доверяют Путину, показал опрос
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 82% респондентов положительно оценивают его работу на посту главы государства, следует из данных опроса ФОМ. Восемь из десяти (82%) опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 8% респондентов выразили противоположное мнение. Кроме того, 80% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 9% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ. Более половины (58%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 23% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 60% граждан, 11% опрошенных скорее недовольны его работой. Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (44%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 9% - за КПРФ, 4% - за партию "Новые люди", 4% - за "Справедливую Россию". Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 5-7 сентября 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент РФ Владимир Путин
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Большинство (80%) россиян доверяют президенту РФ Владимиру Путину, 82% респондентов положительно оценивают его работу на посту главы государства, следует из данных опроса ФОМ.
Восемь из десяти (82%) опрошенных заявили, что Путин скорее хорошо работает на посту президента России, 8% респондентов выразили противоположное мнение. Кроме того, 80% россиян заявили, что скорее доверяют президенту РФ, недоверие Путину выразили 9% респондентов, согласно результатам опроса, опубликованным на сайте ФОМ.
Более половины (58%) опрошенных считают, что российское правительство работает скорее хорошо, 23% респондентов считают, что кабмин РФ работает скорее плохо. Работу главы правительства России Михаила Мишустина положительно оценивают 60% граждан, 11% опрошенных скорее недовольны его работой.
Респондентам также предложили представить, что в следующее воскресенье состоятся выборы в Госдуму РФ. Менее половины (44%) сказали, что проголосовали бы за "Единую Россию", 9% отдали бы голоса за ЛДПР, 9% - за КПРФ, 4% - за партию "Новые люди", 4% - за "Справедливую Россию".
Еженедельный опрос "ФОМнибус" проведен 5-7 сентября 2025 года среди 1,5 тысяч респондентов в возрасте старше 18 лет из 97 населенных пунктов в 51 субъекте РФ. Метод опроса - интервью по месту жительства респондента. Статистическая погрешность не превышает 3,6%.
