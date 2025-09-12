https://ria.ru/20250912/plan-2041338089.html
В аэропорту "Пулково" ввели план "Ковер"
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. План "Ковер" ввели в радиусе 100 километров от аэропорта "Пулково", идет работа по беспилотникам на юго-западе Ленинградской области, сообщил губернатор Александр Дрозденко."По информации ОД шестой армии ПВО: Пулково - план "Ковер", радиус 100 километров. Шестая армия работает по БПЛА в небе над территорией юго-западной части Ленинградской области, количество уточняется", - написал Дрозденко в Telegram-канале.Ранее Дрозденко сообщил, что в Ленобласти объявлена опасность атаки БПЛА.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
ленинградская область, александр дрозденко, пулково (аэропорт), происшествия
