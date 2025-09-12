https://ria.ru/20250912/oblomki-2041342545.html

В Ленобласти зафиксировали падение обломков БПЛА

Падение обломков БПЛА зафиксировали в ряде мест в Ленинградской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко. РИА Новости, 12.09.2025

2025-09-12T04:09:00+03:00

2025-09-12T04:09:00+03:00

2025-09-12T04:11:00+03:00

санкт-петербург

ленинградская область

александр дрозденко

происшествия

МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Падение обломков БПЛА зафиксировали в ряде мест в Ленинградской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко. "В ряде мест зафиксировано падение обломков", — написал Дрозденко. Силы ПВО работают по БПЛА над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского районов Ленобласти и Пушкинского района Санкт-Петербурга, уточнил он.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.

санкт-петербург

ленинградская область

