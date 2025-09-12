В Ленобласти зафиксировали падение обломков БПЛА

Рейтинг@Mail.ru
04:09 12.09.2025 (обновлено: 04:11 12.09.2025)
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Падение обломков БПЛА зафиксировали в ряде мест в Ленинградской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко. "В ряде мест зафиксировано падение обломков", — написал Дрозденко. Силы ПВО работают по БПЛА над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского районов Ленобласти и Пушкинского района Санкт-Петербурга, уточнил он.Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
санкт-петербург, ленинградская область, александр дрозденко, происшествия
Санкт-Петербург, Ленинградская область, Александр Дрозденко, Происшествия
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Падение обломков БПЛА зафиксировали в ряде мест в Ленинградской области, сообщил в Telegram-канале губернатор Александр Дрозденко.
"В ряде мест зафиксировано падение обломков", — написал Дрозденко.
Силы ПВО работают по БПЛА над территорией Волосовского, Тосненского, Гатчинского, Ломоносовского, Всеволожского районов Ленобласти и Пушкинского района Санкт-Петербурга, уточнил он.
Украинские военные ежедневно наносят удары по мирным населенным пунктам в приграничных российских регионах. Силы ПВО сбивают большинство беспилотников противника.
22 июня 2022, 17:18
 
Санкт-ПетербургЛенинградская областьАлександр ДрозденкоПроисшествия
 
 
