В Петербурге прошел крестный ход

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен – РИА Новости. Крестный ход прошел по Невскому проспекту в историческом центре Санкт-Петербурга, его шествие завершилось на площади Александра Невского, где состоялся молебен в рамках торжеств в День перенесения мощей святого благоверного князя Александра Невского из Владимира в Петербург, передает корреспондент РИА Новости. Двенадцатого сентября 1724 года по приказу императора Петра Великого мощи святого благоверного князя Александра Невского были перенесены из Владимира в Санкт-Петербург. С тех пор Александр Невский является небесным покровителем Петербурга, а день перенесения мощей с 2005 года празднуется в городе как официальная памятная дата. Утром в пятницу торжества в честь перенесения мощей Александра Невского, который причислен к лику святых, начались с божественных литургий в храме Воскресения Христова (Спас на Крови), Казанском кафедральном соборе и Александро-Невской церкви Александро-Невской лавры. Затем стартовал общегородской крестный ход с Казанской иконой Божией Матери. Шествие проследовало от Казанского собора до площади Александра Невского, куда к полудню из Александро-Невской Лавры вышел малый крестный ход с мощами святого благоверного князя. После этого на площади прошел молебен, который отслужил митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий. Также состоялись церемония возложения цветов к памятнику Александра Невского и парадное прохождение роты почетного караула и курсантов военных вузов Санкт-Петербурга. "Сегодня день памяти святого благоверного князя Александра Невского. Именно в этот день Пётр Великий перенёс его мощи из Владимира в новую столицу - наш город Санкт-Петербург. С этого дня Александр Невский является покровителем и защитником нашего города... Мы помним заветы и слова Александра Невского: не в силе Бог, но в правде. И сегодня наши российские воины сражаются за нашу родину, сражаются за правду", - сказал губернатор Петербурга Александр Беглов, принявший участие в торжествах. Градоначальник завершил своё выступление словами православной молитвы: "Святой благоверный княже Александре, моли Бога о нас".

