"Меня не забудут": что оставил после себя преподобный Герман Аляскинский

"Меня не забудут": что оставил после себя преподобный Герман Аляскинский - РИА Новости, 12.09.2025

"Меня не забудут": что оставил после себя преподобный Герман Аляскинский

В истории православия имя Германа Аляскинского занимает особое место. Его называют "русским апостолом Америки", святым, который сумел пронести веру и любовь...

2025-09-12

2025-09-12T19:00:00+03:00

2025-09-12T19:00:00+03:00

МОСКВА, 12 сен — РИА Новости. В истории православия имя Германа Аляскинского занимает особое место. Его называют "русским апостолом Америки", святым, который сумел пронести веру и любовь даже в суровых условиях далекого полуострова. Но особенное внимание привлекают пророчества Германа — прежде всего одна таинственная фраза, связанная с судьбой России и США.От Серпухова до Нового ВалаамаБудущий святой родился в 1757 году в городе Серпухове в семье купеческого сословия. Его мирское имя и фамилия так и остались неизвестны. В шестнадцать лет Герман сделал выбор, который определил всю дальнейшую жизнь: пришел в Троице-Сергиеву пустынь под Петербургом. Позднее он оказался в Валаамском монастыре, где прошел школу духовного наставничества у игумена Назария.Герман стремился к уединению и безмолвной молитве, но Бог приготовил ему иную миссию. В конце XVIII века будущий святой отправился на Аляску, где предстояло нести Слово Божие коренному населению. Так начался его долгий путь апостольского служения.Сначала Герман жил на Кадьяке, но затем уединился на острове Еловом в скиту, назвав его Новым Валаамом. Он не стремился к власти, не имел священного сана, оставался простым монахом, но постепенно стал духовным наставником для множества людей. Вокруг святого собрались ученики, и так возник небольшой монастырь.Суровый край знал немало бедствий: эпидемии, лесные пожары, голод. Герман помогал больным и обездоленным, защищал местных жителей от произвола торговцев, утешал сирот.В 1819 году он взял на воспитание двухлетнего мальчика Герасима Зырянова, и именно это событие стало переломным моментом — святой окончательно понял, что его путь лежит среди людей, а не в полном уединении."Жаль мне тебя, любезный кум"С годами за святым закрепилась слава молитвенника и прорзорливца. Современники рассказывали, что он видел ангелов.Герман говорил: "После смерти моей будет повальная болезнь, и умрет от нее много людей". Так и произошло: вскоре после его кончины на Аляске вспыхнула эпидемия оспы, унесшая множество жизней. В Ново-Архангельске жертв было немного, но в индейских селениях погибла почти половина населения.Другому ученику, алеуту Игнатию Алигьяге, святой сказал: "Пройдет тридцать лет после моей смерти, все живущие теперь на Еловом острове перемрут, ты останешься один и тогда вспомнят меня". Предсказание сбылось буквально: спустя три десятилетия Игнатий действительно остался единственным жителем острова, и тогда память о Германе вновь ожила.Когда у правителя Кадьякской конторы Кашеварова родился сын, святой сказал:"Жаль мне тебя, любезный кум, смена тебе будет неприятна". Через несколько лет Кашеваров был обвинен в злоупотреблениях и лишен должности.Знамения и чудесаСовременники рассказывали, что во время наводнения Герман вынес икону Богородицы и остановил наступавшие воды. В другой раз он молитвой удержал лесной пожар.В ночь кончины Германа жители соседнего острова Афогнак видели столп света, поднимавшийся над Новым Валаамом. В другой деревне очевидцы наблюдали, как человеческий облик возносился в небеса. Люди поняли: святой старец ушел к Богу.Уже после смерти Германа многочисленные чудеса подтверждали силу его заступничества. В 1842 году святитель Иннокентий, попавший во время морского пути в сильную бурю, обратился с молитвой к нему: "Если ты угодил Господу, пусть переменится ветер". И почти сразу буря стихла, позволив кораблю войти в гавань.Особое впечатление святой производил на образованных людей того времени. Семен Яновский, управляющий Русской Америки, после общения с Германом полностью изменил свои взгляды, назвав его "святым мужем" и сохранив письма монаха как величайшую ценность.Для алеутов и местных жителей преподобный стал защитником и утешителем. Он говорил: "Я — нижайший слуга здешних народов и нянька". Именно эта скромная, но сильная формула определила суть его служения.Пророчества о России и СШАЧасть предсказаний Германа исполнилась спустя десятилетия и даже в наше время. Он говорил, что на Еловом острове вновь появится монах, стремящийся к уединению, и это действительно произошло. Святой предвидел назначение епископа на Аляску за несколько лет до того, как это случилось.Слова Германа о том, что его "не забудут", стали пророческими в полном смысле. В XIX веке на Аляске началось народное почитание святого, в XX веке его имя стало широко известно в России и Америке, а в 1970 году состоялась официальная канонизация.Пророчества святого не были похожи на грозные предсказания о конце света. Они касались человеческой судьбы, общин, судьбы островов и народов. В них звучали забота и желание предостеречь.Его слова: "Хотя и много лет пройдет после моей смерти, но меня не забудут" — сегодня воспринимаются как символ надежды. Они напоминают, что добро, совершенное человеком, не исчезает, а продолжает жить и действовать.Сегодня Герман Аляскинский почитается не только в России и США, но и во всем православном мире. Его имя связано с чудесами исцелений, с примерами прозорливости и предсказаний, с бескорыстной любовью к людям.Монахи Валаамского монастыря, составившие первое жизнеописание святого, не ошиблись, назвав Германа "апостолом Америки". Его жизнь и пророчества стали духовным мостом между Россией и далекими землями.

2025

Новости

