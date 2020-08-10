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Религия и мировоззрение
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Часовню в честь "дедушки алеутов" открыли на Валааме
Часовню в честь преподобного Германа Аляскинского – православного миссионера в Америке – освятили на территории Валаамского Спасо-Преображенского мужского... РИА Новости, 10.08.2020
2020-08-10T17:34
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религия, новости - религия и мировоззрение, валаам, северная америка, сша, серафим саровский (прохор мошнин), общество

Часовню в честь "дедушки алеутов" открыли на Валааме

16:12 10.08.2020 (обновлено: 17:34 10.08.2020)
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© пресс-служба Валаамского монастырячасовня в честь преподобного Германа Аляскинского, Валаамский монастырь
часовня в честь преподобного Германа Аляскинского, Валаамский монастырь
© пресс-служба Валаамского монастыря
МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Часовню в честь преподобного Германа Аляскинского – православного миссионера в Америке – освятили на территории Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря, она стала 21-ой в обители, сообщили РИА Новости в пресс-службе монастыря.
"Игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий в воскресенье освятил часовню в честь преподобного Германа Аляскинского. 9 августа отмечается 50-летие прославления Германа Аляскинского в лике святых", - сказали в пресс-службе.
Эта часовня стала 21-й по счету на Валааме, уточнили в монастыре.
"Часовни ставились, как правило, для тех, кто жил в пустыне. На Валааме было много пустынников (монахов, живущих в уединении), и там они могли молиться Господу. До сих пор часовни используются: это идеальное место для уединенной молитвы. Часовня в честь преподобного Герамана Аляскинского построена на месте, где он подвязался", - приводят в пресс-службе слова игумена Спасо-Преображенского монастыря епископа Троицкого Панкратия.
Для Православной церкви в Америке Герман Аляскинский значит то же, что Серафим Саровский для Русской, отметил епископ Панкратий во время освящения часовни.
"Его любовь к людям, доброта, то, что он защищал местных жителей – алеутов – от притеснений со стороны начальствующих - все эти необыкновенные качества стяжали любовь алеутов к преподобному. Они до сих пор называют Германа Аляскинского дедушкой. Это главный святой православной Америки", - заключил игумен.
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Герман Аляскинский (1750-е - 1836) был насельником Валаамского монастыря. В конце XVIII века переехал на остров Кадьяк (Аляска), который находился на территории Русско-американской кампании, созданной для освоения русскими Северной Америки. Он провел на Аляске около 40 лет. Еще через несколько десятилетий – в 1867 году - Российская империя продала Аляску США. Но на территории Северной Америки остались православные общины.
В 1970 году они получили автокефалию от Русской православной церкви. Тогда же канонизировали и Германа Аляскинского. Таким образом, в 2020 году отмечаются две памятные даты, связанные с православием в Северной Америке: 50-летие со дня дарования автокефалии Православной церкви в Америке и полувековой юбилей канонизации монаха - миссионера преподобного Германа Аляскинского.
Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР и пришел в запустение. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов.
С 1993 года по настоящее время наместником (игуменом) монастыря служит архимандрит Панкратий (Жердев), епископ Троицкий. Сейчас в обители проживает около 200 насельников. В монастырский комплекс входят главная усадьба и 12 скитов. Монастырь ставропигиальный – подчиняется непосредственно патриарху Московскому и всея Руси Кириллу. Ежегодно обитель посещают более 100 тысяч паломников и туристов.
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Религия и мировоззрениеРелигияНовости - Религия и мировоззрениеВалаамСеверная АмерикаСШАСерафим Саровский (Прохор Мошнин)Общество
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