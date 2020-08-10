Часовню в честь "дедушки алеутов" открыли на Валааме

МОСКВА, 10 авг – РИА Новости. Часовню в честь преподобного Германа Аляскинского – православного миссионера в Америке – освятили на территории Валаамского Спасо-Преображенского мужского монастыря, она стала 21-ой в обители, сообщили РИА Новости в пресс-службе монастыря.

"Игумен монастыря епископ Троицкий Панкратий в воскресенье освятил часовню в честь преподобного Германа Аляскинского. 9 августа отмечается 50-летие прославления Германа Аляскинского в лике святых", - сказали в пресс-службе.

Эта часовня стала 21-й по счету на Валааме, уточнили в монастыре.

"Часовни ставились, как правило, для тех, кто жил в пустыне. На Валааме было много пустынников (монахов, живущих в уединении), и там они могли молиться Господу. До сих пор часовни используются: это идеальное место для уединенной молитвы. Часовня в честь преподобного Герамана Аляскинского построена на месте, где он подвязался", - приводят в пресс-службе слова игумена Спасо-Преображенского монастыря епископа Троицкого Панкратия.

Для Православной церкви в Америке Герман Аляскинский значит то же, что Серафим Саровский для Русской, отметил епископ Панкратий во время освящения часовни.

"Его любовь к людям, доброта, то, что он защищал местных жителей – алеутов – от притеснений со стороны начальствующих - все эти необыкновенные качества стяжали любовь алеутов к преподобному. Они до сих пор называют Германа Аляскинского дедушкой. Это главный святой православной Америки", - заключил игумен.

Герман Аляскинский (1750-е - 1836) был насельником Валаамского монастыря. В конце XVIII века переехал на остров Кадьяк (Аляска), который находился на территории Русско-американской кампании, созданной для освоения русскими Северной Америки. Он провел на Аляске около 40 лет. Еще через несколько десятилетий – в 1867 году - Российская империя продала Аляску США. Но на территории Северной Америки остались православные общины.

В 1970 году они получили автокефалию от Русской православной церкви. Тогда же канонизировали и Германа Аляскинского. Таким образом, в 2020 году отмечаются две памятные даты, связанные с православием в Северной Америке: 50-летие со дня дарования автокефалии Православной церкви в Америке и полувековой юбилей канонизации монаха - миссионера преподобного Германа Аляскинского.

Спасо-Преображенский Валаамский монастырь находится на Валаамском архипелаге Ладожского озера. По церковному преданию, основатели монастыря – миссионеры Сергий и Герман Валаамские появились тут в конце X века. По другой версии монастырь основали в XIV веке. В разное время Валаамский архипелаг находился на территории России, Швеции и Финляндии. В 1940 году после советско-финской войны он стал территорией СССР и пришел в запустение. Возрождение монастыря началось в 1989 году, когда на острове поселились шесть монахов.