Священник рассказал об иконе, подаренной Путиным архиепископу на Аляске
15:02 16.08.2025
Священник рассказал об иконе, подаренной Путиным архиепископу на Аляске
МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Преподобный Герман Аляскинский, чей образ президент РФ Владимир Путин подарил архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию во время визита в Анкоридж, - один из выдающихся святых, объединяющих народы России и США, его миссионерскими трудами развивалось православие на американской земле, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков. Президент РФ Владимир Путин после встречи с президентом США Дональдом Трампом посетил мемориальное кладбище в Анкоридже. На кладбище он пообщался архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием и подарил ему две иконы: одну - с изображением святого Германа Аляскинского, вторую - Успения. Архиепископ Алексий, в свою очередь, подарил Путину икону святого Германа Аляскинского, которая была написана на горе Афон, рассказал ранее РИА Новости секретарь архиепископа. "Святой Герман Аляскинский - покровитель США, один из первых миссионеров, просветителей местных жителей, один из выдающихся святых, которые объединяют русский и американский народы. Традиция православия в США возникла через труды русских миссионеров. В то числе и трудами Германа Аляскинского православие в Америке развивалась в течении нескольких веков, и сейчас православие в США занимает свое место", - рассказал РИА Новости священник. Преподобный Герман Аляскинский родился в городе Серпухове в 1757 году в купеческой семье. Его мирское имя и фамилия неизвестны. С шестнадцати лет он вступил на иноческий путь, монашеский постриг принял в Валаамском монастыре. Через 15 лет пребывания в обители в 1793 году инок Герман в составе русской духовной миссии прибыл на Аляску проповедовать Евангелие и крестить язычников. Миссия с центром на острове Кадьяк получила названия Кадьякской. В 1807 году преподобный Герман возглавил Миссию и до самой кончины в 1837 году своей оставался духовным отцом, добрым пастырем и попечителем своих прихожан. В марте 1969 года Собор епископов Русской православной греко-кафолической церкви в Америке под председательством архиепископа Нью-Йоркского, митрополита всей Америки и Канады Иринея совершил прославление аляскинского инока Германа.
Религия, США, Россия, Америка, Владимир Путин, Александр Волков (боец), Дональд Трамп, Русская православная церковь, Встреча Путина и Трампа на Аляске, В мире
Священник рассказал об иконе, подаренной Путиным архиепископу на Аляске

Священник Волков: святой Герман Аляскинский объединяет народы России и США

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Преподобный Герман Аляскинский, чей образ президент РФ Владимир Путин подарил архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию во время визита в Анкоридж, - один из выдающихся святых, объединяющих народы России и США, его миссионерскими трудами развивалось православие на американской земле, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков.
Президент РФ Владимир Путин после встречи с президентом США Дональдом Трампом посетил мемориальное кладбище в Анкоридже. На кладбище он пообщался архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием и подарил ему две иконы: одну - с изображением святого Германа Аляскинского, вторую - Успения. Архиепископ Алексий, в свою очередь, подарил Путину икону святого Германа Аляскинского, которая была написана на горе Афон, рассказал ранее РИА Новости секретарь архиепископа.
Путин напомнил о наследии "Русской Америки" на Аляске
Путин напомнил о наследии "Русской Америки" на Аляске
Вчера, 03:04
"Святой Герман Аляскинский - покровитель США, один из первых миссионеров, просветителей местных жителей, один из выдающихся святых, которые объединяют русский и американский народы. Традиция православия в США возникла через труды русских миссионеров. В то числе и трудами Германа Аляскинского православие в Америке развивалась в течении нескольких веков, и сейчас православие в США занимает свое место", - рассказал РИА Новости священник.
Преподобный Герман Аляскинский родился в городе Серпухове в 1757 году в купеческой семье. Его мирское имя и фамилия неизвестны. С шестнадцати лет он вступил на иноческий путь, монашеский постриг принял в Валаамском монастыре. Через 15 лет пребывания в обители в 1793 году инок Герман в составе русской духовной миссии прибыл на Аляску проповедовать Евангелие и крестить язычников. Миссия с центром на острове Кадьяк получила названия Кадьякской. В 1807 году преподобный Герман возглавил Миссию и до самой кончины в 1837 году своей оставался духовным отцом, добрым пастырем и попечителем своих прихожан. В марте 1969 года Собор епископов Русской православной греко-кафолической церкви в Америке под председательством архиепископа Нью-Йоркского, митрополита всей Америки и Канады Иринея совершил прославление аляскинского инока Германа.
Встреча президентов России и США на Аляске
Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп лично встретил Путина на аэродроме в Анкоридже.

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время переговоров в узком составе на Аляске

Переговоры прошли в формате "три на три". Россию представляли также глава МИД Сергей Лавров и помощник президента Юрий Ушаков. Американцев — госсекретарь Марко Рубио и спецпосланник Трампа Стивен Уиткофф.

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

Спецпосланик президента США Стив Уиткофф перед началом пресс-конференции по итогам переговоров президента РФ Владимира Путина и президента США Дональда Трампа на Аляске

Уиткофф в зале с журналистами, ожидавшими завершения беседы лидеров двух государств.

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Переговоры длились два часа 45 минут. После этого президенты выступили перед представителями СМИ.

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

Президент РФ Владимир Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с президентом США Дональдом Трампом на Аляске

Путин и Трамп выразили настроенность двух стран на результат и отметили большое количество направлений для совместной работы.

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп (справа) на совместной пресс-конференции по итогам переговоров на Аляске

Оба лидера заявили о готовности работать над завершением конфликта на Украине.

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

Президент РФ Владимир Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище Форт Ричардсон на Аляске

Путин возлагает цветы к могилам советских воинов на мемориальном кладбище "Форт Ричардсон" на Аляске.

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Хозяин Белого дома допустил, что следующая встреча двух лидеров может состояться в Москве.

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

Президент РФ Владимир Путин и президент США Дональд Трамп во время встречи на военной базе Эльмендорф-Ричардсон на Аляске

Трамп назвал встречу с Путиным очень продуктивной и отметил, что по ее итогам достигнут огромный прогресс.

