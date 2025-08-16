https://ria.ru/20250816/svyatoy-2035787346.html

Священник рассказал об иконе, подаренной Путиным архиепископу на Аляске

Священник рассказал об иконе, подаренной Путиным архиепископу на Аляске - РИА Новости, 16.08.2025

Священник рассказал об иконе, подаренной Путиным архиепископу на Аляске

Преподобный Герман Аляскинский, чей образ президент РФ Владимир Путин подарил архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию во время визита в Анкоридж, - один РИА Новости, 16.08.2025

2025-08-16T15:02:00+03:00

2025-08-16T15:02:00+03:00

2025-08-16T15:02:00+03:00

религия

сша

россия

америка

владимир путин

александр волков (боец)

дональд трамп

русская православная церковь

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/10/2035727845_0:87:3265:1925_1920x0_80_0_0_e01f159cb4cc4cfeaacbaa74f3fe9479.jpg

МОСКВА, 16 авг - РИА Новости. Преподобный Герман Аляскинский, чей образ президент РФ Владимир Путин подарил архиепископу Ситкинскому и Аляскинскому Алексию во время визита в Анкоридж, - один из выдающихся святых, объединяющих народы России и США, его миссионерскими трудами развивалось православие на американской земле, рассказал РИА Новости руководитель информационной службы Московской епархии РПЦ священник Александр Волков. Президент РФ Владимир Путин после встречи с президентом США Дональдом Трампом посетил мемориальное кладбище в Анкоридже. На кладбище он пообщался архиепископом Ситкинским и Аляскинским Алексием и подарил ему две иконы: одну - с изображением святого Германа Аляскинского, вторую - Успения. Архиепископ Алексий, в свою очередь, подарил Путину икону святого Германа Аляскинского, которая была написана на горе Афон, рассказал ранее РИА Новости секретарь архиепископа. "Святой Герман Аляскинский - покровитель США, один из первых миссионеров, просветителей местных жителей, один из выдающихся святых, которые объединяют русский и американский народы. Традиция православия в США возникла через труды русских миссионеров. В то числе и трудами Германа Аляскинского православие в Америке развивалась в течении нескольких веков, и сейчас православие в США занимает свое место", - рассказал РИА Новости священник. Преподобный Герман Аляскинский родился в городе Серпухове в 1757 году в купеческой семье. Его мирское имя и фамилия неизвестны. С шестнадцати лет он вступил на иноческий путь, монашеский постриг принял в Валаамском монастыре. Через 15 лет пребывания в обители в 1793 году инок Герман в составе русской духовной миссии прибыл на Аляску проповедовать Евангелие и крестить язычников. Миссия с центром на острове Кадьяк получила названия Кадьякской. В 1807 году преподобный Герман возглавил Миссию и до самой кончины в 1837 году своей оставался духовным отцом, добрым пастырем и попечителем своих прихожан. В марте 1969 года Собор епископов Русской православной греко-кафолической церкви в Америке под председательством архиепископа Нью-Йоркского, митрополита всей Америки и Канады Иринея совершил прославление аляскинского инока Германа.

https://ria.ru/20250816/putin-2035707228.html

сша

россия

америка

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Путин пообщался с американским православным священником и подарил ему 2 иконы Путин после возложения цветов на мемориальном кладбище в Анкоридже пообщался с американским православным священником владыкой Алексием и подарил ему 2 иконы 2025-08-16T15:02 true PT0M56S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

сша, россия, америка, владимир путин, александр волков (боец), дональд трамп, русская православная церковь, встреча путина и трампа на аляске, в мире