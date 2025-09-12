https://ria.ru/20250912/bpla-2041430268.html
В Ленинградской области из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина
В Ленинградской области из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина - РИА Новости, 12.09.2025
В Ленинградской области из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина
Медицинская помощь потребовалась женщине после падения обломков БПЛА на жилой дом в садоводстве в Ленинградской области, в настоящее время пострадавшая... РИА Новости, 12.09.2025
2025-09-12T12:55:00+03:00
2025-09-12T12:55:00+03:00
2025-09-12T13:02:00+03:00
происшествия
ленинградская область
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_0:83:3258:1915_1920x0_80_0_0_b9c9bc23f2d43f5ddfe8a1bfa514d0f9.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Медицинская помощь потребовалась женщине после падения обломков БПЛА на жилой дом в садоводстве в Ленинградской области, в настоящее время пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Александр Дрозденко."По уточненным данным, в результате отражения атаки БПЛА и падения обломков на жилой дом в одном из садоводств Лужского района медицинская помощь потребовалась женщине. В настоящее время в состоянии средней тяжести она госпитализирована в Лужскую больницу", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что более 30 БПЛА были уничтожены над Ленинградской областью. В настоящее время воздушная опасность в регионе отменена.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
ленинградская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0a/2040874559_140:0:2871:2048_1920x0_80_0_0_662101e58fd64a29c22ca4ac8f935799.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, ленинградская область
Происшествия, Ленинградская область
В Ленинградской области из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина
В Ленинградской области из-за падения обломков БПЛА на дом пострадала женщина