В Ленинградской области из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина

В Ленинградской области из-за падения обломков БПЛА пострадала женщина

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 сен - РИА Новости. Медицинская помощь потребовалась женщине после падения обломков БПЛА на жилой дом в садоводстве в Ленинградской области, в настоящее время пострадавшая госпитализирована в состоянии средней тяжести, сообщил губернатор Александр Дрозденко."По уточненным данным, в результате отражения атаки БПЛА и падения обломков на жилой дом в одном из садоводств Лужского района медицинская помощь потребовалась женщине. В настоящее время в состоянии средней тяжести она госпитализирована в Лужскую больницу", - написал губернатор в своем Telegram-канале.Ранее губернатор сообщал, что более 30 БПЛА были уничтожены над Ленинградской областью. В настоящее время воздушная опасность в регионе отменена.

ленинградская область

