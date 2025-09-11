Си Цзиньпин примет приглашение посетить саммит АТЭС, заявил эксперт
Ким заявил, что Си Цзиньпин и Трамп могут встретиться на саммите АТЭС
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин, скорее всего, примет приглашение южнокорейского правительства посетить саммит АТЭС, чтобы встретиться с президентом США Дональдом Трампом на нейтральной территории, рассказал РИА Новости эксперт.
"Дело в том, что возможность такой встречи нельзя исключить по той причине, что на саммит АТЭС может приехать, собирается приехать Трамп, и лидерам Китая и Америки было бы полезно встретиться на нейтральной территории", - заявил в беседе с корреспондентом РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.
Эксперт отметил, что спикер южнокорейского парламента У Вон Сик на прошлой неделе встретился с председателем КНР Си Цзиньпином на параде и торжественном приеме в честь 80-летия победы над японским милитаризмом и во Второй мировой войне. В рамках этой встречи, подчеркнул Ким, У Вон Сик повторно пригласил китайского лидера принять участие в саммите АТЭС, на что Си Цзиньпин кивнул головой.
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в южнокорейском городе Кёнджу с 31 октября по 1 ноября.
В июле администрация лидера Республики Корея также заявляла, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён отправил приглашения на саммит АТЭС главам 20 стран-участниц, включая Россию. Отмечалось, что некоторые страны уже четко выразили намерение участвовать, с другими ведутся обсуждения.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на источники в президентской администрации Трампа сообщал, что американский лидер и его ближайшие советники "тихо" готовятся к поездке в Южную Корею в следующем месяце.
"На Китай наложены большие таможенные пошлины, буквально вчера Трамп потребовал, чтобы страны Евросоюза наложили таможенную пошлину в 100% на Китай и Индию за то, что они покупают у нас нефть. После такого Трамп не может ожидать, что Си Цзиньпин поедет к нему, поэтому для них это (встреча на саммите АТЭС – ред.) было бы очень удобно – приехали, встретились в кулуарах, поговорили. Вполне возможно, что председатель КНР поедет на этот саммит", - отметил Евгений Ким.
Китай и США фактически находятся в состоянии торговой войны, которая разгорелась после того, как в феврале американский президент Дональд Трамп ввел против импорта всех китайских товаров пошлину в 10%. В марте она была повышена до 20%, затем, после нескольких взаимных шагов, пошлина США против китайских товаров достигла 145%, а ставка для американских поставщиков в Китай - 125%. В середине мая Китай и США договорились о взаимном снижении торговых пошлин до 10% с 14 мая на 90 дней. В результате Китай начал облагать импорт американских товаров тарифом в 10%, а Штаты взимают с китайской продукции 30%, поскольку продолжает действовать "фентаниловая" пошлина в 20%. В конце весны - начале лета стороны обвинили друг друга в нарушении предварительных договоренностей.
