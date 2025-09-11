https://ria.ru/20250911/klass-2041279131.html

Передвижной компьютерный класс заработал в школе в Ленинградской области

В Каменской школе Выборгского района Ленинградской области начал работу новый передвижной компьютерный класс, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. В Каменской школе Выборгского района Ленинградской области начал работу новый передвижной компьютерный класс, сообщает пресс-служба правительства региона. "Мобильный комплекс на базе планшетов позволяет проводить цифровые занятия в любом помещении школы, открывая новые возможности для гибкого и современного учебного процесса. Проект реализован в рамках соглашения о взаимодействии между правительством Ленинградской области и компанией T2", - сообщает пресс-служба. В комплект мобильного класса входит 20 планшетов для учеников и ноутбук для учителя, а также оборудование для развёртывания беспроводной сети Wi-Fi. Вся техника хранится и перевозится в специальной тележке на колёсах, которая одновременно выполняет функции защищённого шкафа и централизованной зарядной станции. Такое решение устраняет привязку цифровых технологий к стационарному компьютерному классу. Теперь проводить интерактивные занятия с использованием образовательных сервисов можно в кабинете физики, истории или любого другого предмета. Специальное программное обеспечение даёт педагогу инструменты для управления учебным процессом: он может транслировать материал на устройства учеников, контролировать выполнение заданий и организовывать коллективную работу. Председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник рассказал, что регион системно привлекает социально ответственный бизнес к цифровизации, в том числе в части обеспечения школьников новейшими технологиями. "Современное оборудование позволяет пользоваться всеми цифровыми сервисами Ленинградской области и изучать различные образовательные предметы в удобном и мобильном формате", - сказал он. В пресс-службе правительства региона подчеркнули, что Ленинградская область входит в топ-5 субъектов РФ по итогам федерального рейтинга цифровой трансформации.

