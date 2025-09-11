Рейтинг@Mail.ru
Передвижной компьютерный класс заработал в школе в Ленинградской области - РИА Новости, 11.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Ленинградская область - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Ленинградская область
 
18:22 11.09.2025
https://ria.ru/20250911/klass-2041279131.html
Передвижной компьютерный класс заработал в школе в Ленинградской области
Передвижной компьютерный класс заработал в школе в Ленинградской области - РИА Новости, 11.09.2025
Передвижной компьютерный класс заработал в школе в Ленинградской области
В Каменской школе Выборгского района Ленинградской области начал работу новый передвижной компьютерный класс, сообщает пресс-служба правительства региона. РИА Новости, 11.09.2025
2025-09-11T18:22:00+03:00
2025-09-11T18:22:00+03:00
ленинградская область
ленинградская область
выборгский район
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041278416_0:37:738:452_1920x0_80_0_0_962a475d71d799b5d455766b7bfa8d15.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. В Каменской школе Выборгского района Ленинградской области начал работу новый передвижной компьютерный класс, сообщает пресс-служба правительства региона. "Мобильный комплекс на базе планшетов позволяет проводить цифровые занятия в любом помещении школы, открывая новые возможности для гибкого и современного учебного процесса. Проект реализован в рамках соглашения о взаимодействии между правительством Ленинградской области и компанией T2", - сообщает пресс-служба. В комплект мобильного класса входит 20 планшетов для учеников и ноутбук для учителя, а также оборудование для развёртывания беспроводной сети Wi-Fi. Вся техника хранится и перевозится в специальной тележке на колёсах, которая одновременно выполняет функции защищённого шкафа и централизованной зарядной станции. Такое решение устраняет привязку цифровых технологий к стационарному компьютерному классу. Теперь проводить интерактивные занятия с использованием образовательных сервисов можно в кабинете физики, истории или любого другого предмета. Специальное программное обеспечение даёт педагогу инструменты для управления учебным процессом: он может транслировать материал на устройства учеников, контролировать выполнение заданий и организовывать коллективную работу. Председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник рассказал, что регион системно привлекает социально ответственный бизнес к цифровизации, в том числе в части обеспечения школьников новейшими технологиями. "Современное оборудование позволяет пользоваться всеми цифровыми сервисами Ленинградской области и изучать различные образовательные предметы в удобном и мобильном формате", - сказал он. В пресс-службе правительства региона подчеркнули, что Ленинградская область входит в топ-5 субъектов РФ по итогам федерального рейтинга цифровой трансформации.
https://ria.ru/20250902/shkola-2039022257.html
ленинградская область
выборгский район
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041278416_82:0:738:492_1920x0_80_0_0_ae354c199568876d50a1f35610acd802.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
ленинградская область, выборгский район
Ленинградская область , Ленинградская область, Выборгский район
Передвижной компьютерный класс заработал в школе в Ленинградской области

В Каменской школе Ленобласти начал работу новый передвижной компьютерный класс

© Фото : Комитет по печати Ленинградской областиНовый передвижной компьютерный класс в Каменской школе Выборгского района Ленинградской области
Новый передвижной компьютерный класс в Каменской школе Выборгского района Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 11.09.2025
© Фото : Комитет по печати Ленинградской области
Новый передвижной компьютерный класс в Каменской школе Выборгского района Ленинградской области
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. В Каменской школе Выборгского района Ленинградской области начал работу новый передвижной компьютерный класс, сообщает пресс-служба правительства региона.
"Мобильный комплекс на базе планшетов позволяет проводить цифровые занятия в любом помещении школы, открывая новые возможности для гибкого и современного учебного процесса. Проект реализован в рамках соглашения о взаимодействии между правительством Ленинградской области и компанией T2", - сообщает пресс-служба.
В комплект мобильного класса входит 20 планшетов для учеников и ноутбук для учителя, а также оборудование для развёртывания беспроводной сети Wi-Fi. Вся техника хранится и перевозится в специальной тележке на колёсах, которая одновременно выполняет функции защищённого шкафа и централизованной зарядной станции. Такое решение устраняет привязку цифровых технологий к стационарному компьютерному классу. Теперь проводить интерактивные занятия с использованием образовательных сервисов можно в кабинете физики, истории или любого другого предмета. Специальное программное обеспечение даёт педагогу инструменты для управления учебным процессом: он может транслировать материал на устройства учеников, контролировать выполнение заданий и организовывать коллективную работу.
Председатель комитета цифрового развития Ленинградской области Андрей Сытник рассказал, что регион системно привлекает социально ответственный бизнес к цифровизации, в том числе в части обеспечения школьников новейшими технологиями. "Современное оборудование позволяет пользоваться всеми цифровыми сервисами Ленинградской области и изучать различные образовательные предметы в удобном и мобильном формате", - сказал он.
В пресс-службе правительства региона подчеркнули, что Ленинградская область входит в топ-5 субъектов РФ по итогам федерального рейтинга цифровой трансформации.
Новая школа в поселке Новоселье Ломоносовского района Ленинградской области - РИА Новости, 1920, 02.09.2025
Построенную белорусскими партнерами школу открыли в Новоселье Ленобласти
2 сентября, 10:42
 
Ленинградская областьЛенинградская областьВыборгский район
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала