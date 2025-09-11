https://ria.ru/20250911/forum-2041278276.html

Гатчина стала площадкой международного форума объединенных культур

Гатчина стала площадкой международного форума объединенных культур - РИА Новости, 11.09.2025

Гатчина стала площадкой международного форума объединенных культур

В столице Ленинградской области — Гатчине участники международного форума объединенных культур обсуждали "Традиционные ценности как основу диалога культур",... РИА Новости, 11.09.2025

2025-09-11T18:20:00+03:00

2025-09-11T18:20:00+03:00

2025-09-11T18:20:00+03:00

ленинградская область

гатчина

ленинградская область

александр дрозденко

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/0b/2041277267_0:0:989:557_1920x0_80_0_0_a3eca03db83b791f681e335978347d59.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. В столице Ленинградской области — Гатчине участники международного форума объединенных культур обсуждали "Традиционные ценности как основу диалога культур", сообщает пресс-служба правительства региона. "Нас объединяют духовные ценности и любовь ко всему прекрасному. Это невозможно запретить санкциями. Мы открыты - с нашей стороны пункты пропуска готовы принять гостей, а с той — строят непонятные заборы, не могут даже объяснить самим себе, от чего ограждаются", - сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По словам главы региона, наблюдается огромная пропасть между тем, что нужно людям, и что продвигают политики в Европе. "Половина из них живут уже не в реальном мире, а в виртуальном мире, и смотрят на реакцию виртуального мира, а не реального мира, и иногда им нужно большее одобрение внешнее, чем одобрение жителей своей страны. И вот это самое страшное. Это всегда бывает, когда ты начинаешь подменять ценности, отказываться в том числе от традиционных ценностей, в том числе христианства, не понимая, что ты поставишь взамен", - подчеркнул Дрозденко. В пресс-службе областного правительства добавили, что в этом году регион стал полноправным партнером Петербургского международного форума объединённых культур. Участие приняли Карин Кнайсль, Пьерде Голь, Евгений Примаков, Михаил Липкин, Арно Фрилле, Приска Цайзель и другие. В рамках секции "Традиционные ценности как основа диалога культур" состоялись две панельные дискуссии "Цивилизационный диалог России и Запада" и "Славяно-тюркское историко-культурное наследие. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".

https://ria.ru/20250823/dom-2037187147.html

гатчина

ленинградская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

гатчина, ленинградская область, александр дрозденко