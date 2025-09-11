https://ria.ru/20250911/forum-2041278276.html
Гатчина стала площадкой международного форума объединенных культур
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 сен - РИА Новости. В столице Ленинградской области — Гатчине участники международного форума объединенных культур обсуждали "Традиционные ценности как основу диалога культур", сообщает пресс-служба правительства региона. "Нас объединяют духовные ценности и любовь ко всему прекрасному. Это невозможно запретить санкциями. Мы открыты - с нашей стороны пункты пропуска готовы принять гостей, а с той — строят непонятные заборы, не могут даже объяснить самим себе, от чего ограждаются", - сказал губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. По словам главы региона, наблюдается огромная пропасть между тем, что нужно людям, и что продвигают политики в Европе. "Половина из них живут уже не в реальном мире, а в виртуальном мире, и смотрят на реакцию виртуального мира, а не реального мира, и иногда им нужно большее одобрение внешнее, чем одобрение жителей своей страны. И вот это самое страшное. Это всегда бывает, когда ты начинаешь подменять ценности, отказываться в том числе от традиционных ценностей, в том числе христианства, не понимая, что ты поставишь взамен", - подчеркнул Дрозденко. В пресс-службе областного правительства добавили, что в этом году регион стал полноправным партнером Петербургского международного форума объединённых культур. Участие приняли Карин Кнайсль, Пьерде Голь, Евгений Примаков, Михаил Липкин, Арно Фрилле, Приска Цайзель и другие. В рамках секции "Традиционные ценности как основа диалога культур" состоялись две панельные дискуссии "Цивилизационный диалог России и Запада" и "Славяно-тюркское историко-культурное наследие. Санкт-Петербургский международный форум объединенных культур впервые прошел в 2012 году. Форум является площадкой для диалога по важнейшим вопросам мировой культурно-гуманитарной повестки. Тема форума этого года - "Возвращение к культуре - новые возможности".
