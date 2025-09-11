Рейтинг@Mail.ru
Ким Чен Ын не поедет на саммит АТЭС, уверен эксперт
Специальная военная операция на Украине
 
Ким Чен Ын не поедет на саммит АТЭС, уверен эксперт
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын не будет участвовать в саммите АТЭС, который пройдет с 31 октября по 1 ноября в южнокорейском городе Кёнджу, заявил РИА Новости эксперт. "Конечно, Ким Чен Ын не поедет в Южную Корею. Тем более, КНДР не является членом АТЭС", - отметил в беседе с корреспондентом РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким. Эксперт подчеркнул, что в случае посещения северокорейским лидером Южной Кореи, он может столкнуться с очередными предложениями о денуклеаризации Корейского полуострова со стороны США и союзников, которые руководство КНДР в последнее время решительно критикует. В Вашингтоне 25 августа состоялась встреча президентов Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и США Дональда Трампа, после которой глава южнокорейского правительства также принял участие в форуме Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией). В частности, он заявил, что Сеул и Вашингтон будут стремиться к диалогу с КНДР, но намерены "решительно отреагировать" на возможные провокации Пхеньяна, а также работать над достижением мира и денуклеаризации Корейского полуострова. По окончании встречи Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) опубликовало комментарий, в котором заявлялось, что Ли Чжэ Мёну следует избавиться от "бреда о денуклеаризации" Корейского полуострова, ведь "денуклеаризация", о которой постоянно говорят в Сеуле, уже давно прекратила свое существование в теоретическом, практическом и физическом отношениях. В КНДР действия южнокорейского президента многократно подвергались критике, в частности лидер КНДР Ким Чен Ын резко раскритиковал прошедшие с 18 по 28 августа ежегодные военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS), назвав их прямой угрозой безопасности на Корейском полуострове и в мире, и призвал к радикальному расширению ядерных вооружений страны. Сестра Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон также подвергла критике попытки властей Южной Кореи показать отсутствие враждебности в политике по отношению к КНДР, заявив, что под попытками примирения Сеул скрывает "конфронтационное нутро". Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в южнокорейском городе Кёнджу с 31 октября по 1 ноября. В июле администрация лидера Республики Корея также заявляла, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён отправил приглашения на саммит АТЭС главам 20 стран-участниц, включая Россию. Отмечалось, что некоторые страны уже четко выразили намерение участвовать, с другими ведутся обсуждения.
МОСКВА, 11 сен - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын не будет участвовать в саммите АТЭС, который пройдет с 31 октября по 1 ноября в южнокорейском городе Кёнджу, заявил РИА Новости эксперт.
"Конечно, Ким Чен Ын не поедет в Южную Корею. Тем более, КНДР не является членом АТЭС", - отметил в беседе с корреспондентом РИА Новости ведущий научный сотрудник Центра корейских исследований Института Китая и современной Азии РАН Евгений Ким.
Эксперт подчеркнул, что в случае посещения северокорейским лидером Южной Кореи, он может столкнуться с очередными предложениями о денуклеаризации Корейского полуострова со стороны США и союзников, которые руководство КНДР в последнее время решительно критикует.
В Вашингтоне 25 августа состоялась встреча президентов Южной Кореи Ли Чжэ Мёна и США Дональда Трампа, после которой глава южнокорейского правительства также принял участие в форуме Центра стратегических и международных исследований (CSIS, признан нежелательной в РФ организацией). В частности, он заявил, что Сеул и Вашингтон будут стремиться к диалогу с КНДР, но намерены "решительно отреагировать" на возможные провокации Пхеньяна, а также работать над достижением мира и денуклеаризации Корейского полуострова.
По окончании встречи Центральное телеграфное агентство (ЦТАК) опубликовало комментарий, в котором заявлялось, что Ли Чжэ Мёну следует избавиться от "бреда о денуклеаризации" Корейского полуострова, ведь "денуклеаризация", о которой постоянно говорят в Сеуле, уже давно прекратила свое существование в теоретическом, практическом и физическом отношениях.
В КНДР действия южнокорейского президента многократно подвергались критике, в частности лидер КНДР Ким Чен Ын резко раскритиковал прошедшие с 18 по 28 августа ежегодные военные учения США и Южной Кореи Ulchi Freedom Shield (UFS), назвав их прямой угрозой безопасности на Корейском полуострове и в мире, и призвал к радикальному расширению ядерных вооружений страны. Сестра Ким Чен Ына, заместитель заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи Ким Ё Чжон также подвергла критике попытки властей Южной Кореи показать отсутствие враждебности в политике по отношению к КНДР, заявив, что под попытками примирения Сеул скрывает "конфронтационное нутро".
Саммит Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) пройдет в южнокорейском городе Кёнджу с 31 октября по 1 ноября.
В июле администрация лидера Республики Корея также заявляла, что президент Южной Кореи Ли Чжэ Мён отправил приглашения на саммит АТЭС главам 20 стран-участниц, включая Россию. Отмечалось, что некоторые страны уже четко выразили намерение участвовать, с другими ведутся обсуждения.
