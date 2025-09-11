https://ria.ru/20250911/aeroflot-2041302865.html
"Аэрофлот" запускает полетную программу из Петербурга в Краснодар
КРАСНОДАР, 11 сен - РИА Новости. "Аэрофлот" начнет летать в Краснодар с 19 сентября из Санкт-Петербурга, с 27 сентября - из Красноярска, Екатеринбурга и Уфы, c 28 сентября - из Казани и Новосибирска, сообщила авиагавань города. Минтранс РФ в четверг сообщил, что аэропорт Краснодара, закрытый с конца февраля 2022 года по соображениям безопасности, с 11 сентября открыт для обслуживания рейсов. Росавиация заявила, что первый регулярный рейс в Краснодар выполнит "Аэрофлот" из Москвы 17 сентября. "Аэрофлот" планирует с 19 сентября начать полетную программу из Санкт-Петербурга. С 27 сентября - из Красноярска, Екатеринбурга и Уфы, c 28 сентября - Казани и Новосибирска", - говорится в сообщении в Telegram-канале аэропорта.В начале сентября глава Минтранса РФ Андрей Никитин заявил, что министерство работает над вопросом возобновления деятельности ряда аэропортов юга и центральной России. Режим ограничения полетов в аэропорты юга и центральной части России действует с 24 февраля 2022 года. Сейчас временно ограничены рейсы в аэропорты Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя. До мая 2024 года был закрыт и аэропорт Элисты, а в июле 2025 года открыл свои двери для пассажиров аэропорт Геленджика. По данным на начало сентября, первый в этом году обслужил более 43 тысяч пассажиров, второй - свыше 77 тысяч.
