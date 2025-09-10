Семьям из Ленобласти снизили "ценз оседлости" для получения выплаты

https://ria.ru/20250910/vyplaty-2041000183.html

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. Молодым семьям из Ленинградской области снизили "ценз оседлости" для получения выплаты в 300 тысяч рублей при рождении третьего ребенка, сообщает пресс-служба правительства региона. "Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко подписал постановление, уменьшающее минимальный срок проживания в Ленобласти с пяти лет до года для получения выплаты 300 тысяч рублей для молодых семей, ставших многодетными в 2025 году", - сообщает пресс-служба. Глава региона в своем Telegram-канале уточнил, что теперь для получения 300 тысяч рублей достаточно, чтоб хотя бы один из родителей был зарегистрирован в регионе не менее года. Ранее обязательным требованием было проживание обоих не менее 5 лет. "Обратиться за выплатой необходимо в течение трех месяцев после рождения малыша. Хорошая новость — постановление имеет "обратную силу": поддержку смогут получить все молодые семьи, ставшие многодетными с начала 2025 года. Для них период обращения за выплатой продлен", - написал Дрозденко. Уточняется, что неизменным требованием осталась регистрация новорожденного малыша в Ленинградской области. Ранее сообщалось, что в Ленинградской области уже была реализована поддержка в виде единовременной выплаты при рождении третьего и последующих детей в виде регионального материнского или семейного капитала.

