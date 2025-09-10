https://ria.ru/20250910/lenoblast-2041008666.html

Совершенствование системы поддержки бизнеса планируется в Ленобласти

Совершенствование системы поддержки бизнеса планируется в Ленобласти

Совершенствование системы поддержки бизнеса планируется в Ленобласти

10.09.2025

С.-ПЕТЕРБУРГ, 10 сен - РИА Новости. По итогам XI бизнес-форума "Энергия возможностей" в Санкт-Петербурге губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко поставил задачи для совершенствования системы поддержки предпринимателей, сообщает пресс-служба правительства региона. "Поручил удвоить объем поддержки малого и среднего бизнеса за три года, помогать не только стартапам, но и компаниям-"локомотивам", которые создают рабочие места и формируют налоги. Ещё одна задача - возобновить строительство производственных площадок - технопарков, типовых цехов и ангаров, доступных малому бизнесу. Также поручил обеспечить доступ предпринимателей к онлайн-сервисам, простимулируем создание ИТ-компаний и проектов в сфере искусственного интеллекта", - рассказал Александр Дрозденко. В пресс-службе правительства региона подчеркнули, что в 2025 году на поддержку малого и среднего бизнеса в Ленинградской области выделен 1 млрд рублей, из них 600 млн руб направлено на гранты и субсидии. Финансовую помощь уже получили 140 компаний. Отдельное внимание уделяется ветеранам специальной военной операции: для них действуют гранты до 3 млн рублей, льготные займы под 1% и налоговая ставка 1%. Работодатели, создающие рабочие места для ветеранов с инвалидностью, получают компенсации. За последние десять лет число предпринимателей в регионе выросло почти вдвое. Сегодня в Ленинградской области работает более 82 тысяч субъектов малого и среднего предпринимательства. Более 60% социальных услуг в регионе оказывают частные компании, что подтверждает эффективность конкуренции в этой сфере. Малый бизнес обеспечивает рабочие места для почти 400 тысяч жителей и остаётся ключевым драйвером устойчивости экономики региона.

