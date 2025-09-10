Рейтинг@Mail.ru
Киев попросил Запад сбивать ракеты и дроны над Украиной - РИА Новости, 10.09.2025
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя
Специальная военная операция на Украине
 
22:36 10.09.2025
Киев попросил Запад сбивать ракеты и дроны над Украиной
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига попросил западные страны сбивать ракеты и дроны над Украиной на фоне инцидента с дронами в воздушном пространстве Польши. Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом занимавший на тот момент кресло генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский ранее заявлял, что Варшава не рассматривает возможности сбивать ракеты над территорией Украины. "Должна быть четкая, твердая реакция партнеров... Что это означает? Быстрое решение, мы на это рассчитываем, о сбитии воздушных российских объектов над территорией Украины. Мы вели об этом разговор с нашими соседями: Румынией, Польшей и другими, на территории которых уже фиксировали подобные случаи падения обломков или нарушение границ. Наша позиция, что настало время принять это решение", - сказал Сибига в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE. Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию. В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
польша, украина, россия, андрей сибига, йенс столтенберг, дональд туск, нато, еврокомиссия, евросоюз
Специальная военная операция на Украине, Польша, Украина, Россия, Андрей Сибига, Йенс Столтенберг, Дональд Туск, НАТО, Еврокомиссия, Евросоюз
Киев попросил Запад сбивать ракеты и дроны над Украиной

МИД Украины призвал Запад сбивать ракеты и дроны над своей территорией

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкФлаг Украины на здании Верховной рады в Киеве
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - РИА Новости, 1920, 10.09.2025
© РИА Новости / Стрингер
Перейти в медиабанк
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве. Архивное фото
МОСКВА, 10 сен – РИА Новости. Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига попросил западные страны сбивать ракеты и дроны над Украиной на фоне инцидента с дронами в воздушном пространстве Польши.
Официальный Киев ранее призывал западные страны сбивать ракеты над Украиной с их территории. При этом занимавший на тот момент кресло генерального секретаря НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что политика альянса остается неизменной и он не будет напрямую вовлечен в конфликт. Заместитель министра национальной обороны Польши Павел Залевский ранее заявлял, что Варшава не рассматривает возможности сбивать ракеты над территорией Украины.
"Должна быть четкая, твердая реакция партнеров... Что это означает? Быстрое решение, мы на это рассчитываем, о сбитии воздушных российских объектов над территорией Украины. Мы вели об этом разговор с нашими соседями: Румынией, Польшей и другими, на территории которых уже фиксировали подобные случаи падения обломков или нарушение границ. Наша позиция, что настало время принять это решение", - сказал Сибига в комментарии украинскому изданию Новости.LIVE.
Польский премьер Дональд Туск в среду выступил с утверждением, что над Польшей были сбиты "представлявшие опасность" дроны и назвал их "российскими", однако никаких доказательств этому не привёл. Глава ЕК Урсула фон дер Ляйен позже заявила, что речь идёт о более чем десяти БПЛА. Как заявил РИА Новости временный поверенный в делах России Андрей Ордаш, Польша не представила доказательств якобы российского происхождения сбитых над территорией страны дронов. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что ему неизвестно, чтобы в Кремль поступали запросы на контакты от руководства Польши. Он также отметил, что руководство ЕС и НАТО ежедневно обвиняет Россию в провокациях, не пытаясь представить аргументацию.
В свою очередь, начальник генштаба — первый заместитель министра обороны Белоруссии генерал-майор Павел Муравейко сообщал, что Белоруссия ночью оповещала Польшу и Литву о приближении дронов к их границам, а Варшава предупреждала Минск о беспилотниках с территории Украины. Он также отмечал, что ПВО Белоруссии ночью постоянно отслеживала беспилотники, сбившиеся с курса в результате воздействия средств радиоэлектронной борьбы, часть "заблудившихся" дронов уничтожена силами ПВО в небе над республикой.
