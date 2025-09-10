https://ria.ru/20250910/intervidenie-2040656530.html

Самые яркие участники "Интервидения-2025": от Shaman до Элвиса Вана

Самые яркие участники "Интервидения-2025": от Shaman до Элвиса Вана

МОСКВА, 10 сен — РИА Новости, Жанна Старицына. После долгого перерыва "Интервидение" возвращается в Россию. В этом году в конкурсе примут участие представители 23 стран, в том числе США, Индии, Китая. Самые яркие исполнители — в материале РИА Новости.Россия: ShamanПесня: "Прямо по сердцу"Заслуженного артиста России Ярослава Дронова (Shaman) многие запомнили по проектам "Фактор А" и "Голос", где он занял третье и второе место. Но настоящая слава пришла к нему в 2022-м после выхода песен "Встанем" и "Я русский". Для "Интервидения" артист выбрал композицию "Прямо по сердцу" продюсера и музыканта Максима Фадеева. Лиричный трек с мощным припевом, в котором говорится о чувствах: "Эта любовь разбила мои сны, осколки от весны. Эта любовь, которой я поверил, и все тебе доверил, моя любовь".США: Брэндон ХовардПесня: ChampionsВ соцсетях шутят, что Брэндон Ховард — сын Майкла Джексона. Причиной тому не только внешнее сходство, но и манера двигаться, мимика и выбор жанра. Ховард отдает предпочтение танцевальной поп-музыке с элементами соула и R&B. Он вырос в артистичной семье: мать — певица, а бабушка и дедушка исполняли госпелы. Источником вдохновения артист называет культуру MTV 80-х. Его записи не раз попадали в рейтинги лучших: например, "Don’t Say You Love Me" заняла 11-е место в чарте Billboard Top Dance.Беларусь: Настя КравченкоПесня: "Мотылек"Белорусская певица ворвалась в мир шоу-бизнеса благодаря соцсетям: ее трек "Ромашки" завирусился на разных площадках и попал в международные чарты, набрав в общей сложности более 13 миллионов стримов. В прошлом году артистка победила в номинации "Лучший радиоисполнитель" национального конкурса "Песня года Беларуси". Участие в "Интервидении" Настя считает одним из самых серьезных событий в своей жизни. Хотя певица любит танцевальную музыку, сейчас выбрала лиричную композицию с выразительным вокалом.Китай: Ван СиСценическое имя певца — Элвис Ван. Отсылка к легендарному артисту неслучайна: Ван Си легко переходит с бархатного баритона к высоким нотам. Выпускник Шэньянской консерватории, он удостоен множества наград, в том числе "Артист года", "Лучшее живое выступление", а также необычного титула "Артист космической музыки" в проекте "В ритме". Выделяется не только сильным вокалом, но и особым стилем: предпочитает элегантные костюмы и яркие аксессуары.Куба: Сулема Иглесиас СаласарПесня: GuaguancóЗажигательные латиноамериканские ритмы представит конкурсу кубинка Сулема Иглесиас Саласар. В 2024-м ее альбом номинировали на премию танцевальной музыки Cubadisco: певица умело сочетает современное звучание с традиционными народными напевами. Выбранная для "Интервидения" песня отсылает к гуагуанко — одному из самых известных стилей кубинской румбы с мощными ритмами и импровизациями.Сербия: Слободан Тркуля и BalkanopolisПевец и продюсер Слободан Тркуля считается одним из основателей жанра современной балканской этнической музыки. В 1997-м он создал группу Balkanopolis. Репертуар основан на традиционных балканских мелодиях и ритмах, а также древних византийских песнопениях с элементами горлового вокала. Особое внимание коллектив уделяет визуальной составляющей: театрализованное шоу, этнические костюмы и световые эффекты превращают выступления в духовное путешествие по культурному коду Балкан.Индия: Раухан МаликЭтот исполнитель стремится передать дух родного Кашмира — региона, где родился и сделал первые шаги в музыке. Раухан активно выступает на крупных площадках и фестивалях, учится в Азиатской академии кино в Нойде, а также преподает вокал, гитару, композицию и аранжировку.Казахстан: Ернар Садирбаев (Әmre)Российскому зрителю Ернар знаком по шоу "Голос": в команде Димы Билана он дошел до финала сезона. В Казахстане же он приобрел известность благодаря проекту "Маска", где выступал в костюме Беркута. Певец признавался, что у него сложный и упрямый характер, но на сцене он преображается. Зрители оценили не только мягкий, обволакивающий тембр голоса Ернара, но и артистизм, харизму и интеллигентность.Финал международного песенного конкурса "Интервидение-2025" состоится 20 сентября на "Live Арене" в Москве. Исполнители из разных уголков планеты поборются за главный приз — 300 000 евро.

