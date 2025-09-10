https://ria.ru/20250910/goll-2040835522.html

Внук де Голля рассказал, где хочет жить в России

Внук де Голля рассказал, где хочет жить в России - РИА Новости, 10.09.2025

Внук де Голля рассказал, где хочет жить в России

Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль, заинтересованный в переезде в Россию, рассказал РИА Новости, 10.09.2025

2025-09-10T07:58:00+03:00

2025-09-10T07:58:00+03:00

2025-09-10T07:58:00+03:00

москва

россия

волгоград

шарль де голль

лев толстой (писатель)

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/01/1f/1848698247_0:0:2900:1631_1920x0_80_0_0_36b8dbcf1b792f412133799276d95511.jpg

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль, заинтересованный в переезде в Россию, рассказал РИА Новости, что в случае переезда, вероятно, жил бы в Москве, при этом тепло отозвался о Волгограде и Санкт-Петербурге. "Скорее всего, Москва, хотя Санкт-Петербург и предлагает потрясающие культурные перспективы с 30 спектаклями в месяц, но (выбором - ред.) была бы Москва, в том числе для образования наших детей", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможно месте жительства в России. Говоря об образовательных возможностях в Москве, де Голль упомянул известные московские школы имени генерала Шарля де Голля и Ромена Роллана. "Мы (с супругой - ред.) обожаем Волгоград, так как в нем душа русского сопротивления. Люди очень глубокие, честные", - отметил также он. Ранее, выступая в Российском государственном социальном университете, де Голль выразил желание переехать в Россию вместе с семьей.

https://ria.ru/20250514/rossiya-2016850317.html

https://ria.ru/20250910/goll-2040832241.html

москва

россия

волгоград

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

москва, россия, волгоград, шарль де голль, лев толстой (писатель)