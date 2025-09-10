Внук де Голля рассказал, где хочет жить в России
Внук Шарля де Голля заявил, что в случае переезда в Россию жил бы в Москве
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль
Общественный деятель, внук экс-президента Франции генерала Шарля де Голля Пьер де Голль. Архивное фото
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Внук экс-президента Франции Шарля де Голля и зампредседателя жюри премии мира имени Льва Толстого Пьер де Голль, заинтересованный в переезде в Россию, рассказал РИА Новости, что в случае переезда, вероятно, жил бы в Москве, при этом тепло отозвался о Волгограде и Санкт-Петербурге.
"Скорее всего, Москва, хотя Санкт-Петербург и предлагает потрясающие культурные перспективы с 30 спектаклями в месяц, но (выбором - ред.) была бы Москва, в том числе для образования наших детей", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о возможно месте жительства в России.
Говоря об образовательных возможностях в Москве, де Голль упомянул известные московские школы имени генерала Шарля де Голля и Ромена Роллана.
"Мы (с супругой - ред.) обожаем Волгоград, так как в нем душа русского сопротивления. Люди очень глубокие, честные", - отметил также он.
Ранее, выступая в Российском государственном социальном университете, де Голль выразил желание переехать в Россию вместе с семьей.