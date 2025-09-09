В зоне СВО будут работать пять участков для выборов главы Татарстана
Избиратель в единый день голосования. Архивное фото
КАЗАНЬ, 9 сен - РИА Новости. Жители Татарстана, находящиеся в зоне СВО, смогут проголосовать 14 сентября на выборах главы республики, для этого будет открыто пять избирательных участков - по два в ДНР и ЛНР, один - в Херсонской области, сообщил председатель Центризбиркома Татарстана Андрей Кондратьев.
Срок полномочий действующего главы Татарстана истекает в сентябре. Региональный парламент назначил проведение выборов высшего должностного лица республики на единый день голосования 14 сентября.
"Открыли пять экстерриториальных участков в зоне специальной военной операции… Мы открыли два участка в Луганской народной республике, два участка - в Донецкой народной республике, один участок - в Херсонской области", - сказал Кондратьев на брифинге в правительстве Татарстана.
По словам главы ЦИК республики, это сделано для того, чтобы обеспечить максимальную возможность голосования героям, которые находятся в зоне СВО. Он поблагодарил представителей избиркомов данных регионов за помощь в организации избирательных участков.
Кондратьев отметил, что в этом году впервые избирательный участок по выборам главы Татарстана будет работать в Москве - в здании полпредства республики. Всего, по его информации, 14 сентября будет работать 2752 участковых избирательных комиссии, в том числе 2710 постоянных и 42 временных (в больницах, госпиталях, санаториях, СИЗО, аэропорту).
Своих кандидатов на выборы главы Татарстана выдвинули четыре политические партии: ЛДПР - Руслан Юсупов, "Единая Россия" - Рустам Минниханов, КПРФ - Хафиз Миргалимов, "Российская партия пенсионеров за социальную справедливость" - Виталий Смирнов. По состоянию на 1 июля 2025 года активным избирательным правом в Татарстане обладают более 2,92 миллиона человек.