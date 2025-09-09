Рейтинг@Mail.ru
Сборные Азербайджана и Украины сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2026 - РИА Новости Спорт, 13.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Футбол/Мячи - РИА Новости, 1920, 02.09.2021
Футбол
 
21:12 09.09.2025 (обновлено: 12:39 13.05.2026)
Сборные Азербайджана и Украины сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2026

Сборные Азербайджана и Украины сыграли вничью в матче квалификации ЧМ

© Getty Images / Eurasia Sport ImagesИлья Забарный
Илья Забарный - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
© Getty Images / Eurasia Sport Images
Читать в
МАКСДзен
МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сборная Азербайджана на своем поле сыграла вничью с командой Украины в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы D, прошедшая в Баку, завершилась со счетом 1:1. В составе украинской сборной мяч забил Георгий Судаков (51-я минута). В команде Азербайджана голом отметился Эмин Махмудов (72, с пенальти).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа D
09 сентября 2025 • начало в 19:00
Завершен
Азербайджан
1 : 1
Украина
72‎’‎ • Эмин Махмудов (П)
51‎’‎ • Георгий Судаков
(Александр Зубков)
Календарь Турнирная таблица История встреч
Сборные Украины и Азербайджана располагаются на третьем и четвертом месте в группе соответственно, имея в своем активе по одному очку после двух сыгранных туров.
В третьем туре сборная Украины 10 октября сыграет в гостях против команды Исландии, азербайджанцы в этот же день встретятся на выезде с французами.
Вячеслав Колосков - РИА Новости, 1920, 09.09.2025
Колосков: матч с США стал бы прорывом для российского футбола
9 сентября 2025, 17:41
 
ФутболСпортЭмин МахмудовГеоргий СудаковАзербайджанУкраинаЧМ по футболу 2026
 
Матч-центр
 
Футбол
Фигурное катание
Биатлон
ЗОЖ
Хоккей
Авто/мото
Единоборства
Sport stories
Теннис
Теги
Полезное
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Об агентстве
Контакты
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Матч-центр
Матч-центр
  • Футбол
    Завершен
    Ланс
    ПСЖ
    0
    2
  • Футбол
    Завершен
    Манчестер Сити
    Кристал Пэлас
    3
    0
  • Футбол
    Завершен
    Алавес
    Барселона
    1
    0
  • Футбол
    Завершен
    Лацио
    Интер М
    0
    2
  • Футбол
    2-й тайм
    Хетафе
    Мальорка
    3
    1
  • Хоккей
    Завершен
    Локомотив
    Ак Барс
    1
    5
  • Баскетбол
    Завершен
    УНИКС
    Зенит
    69
    78
  • Футбол
    Завершен
    Вильярреал
    Севилья
    2
    3
  • Футбол
    Завершен
    Эспаньол
    Атлетик Бильбао
    2
    0
Перейти ко всем результатам
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала