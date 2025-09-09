Сборные Азербайджана и Украины сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2026

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сборная Азербайджана на своем поле сыграла вничью с командой Украины в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.

Встреча группы D, прошедшая в Баку, завершилась со счетом 1:1. В составе украинской сборной мяч забил Георгий Судаков (51-я минута). В команде Азербайджана голом отметился Эмин Махмудов (72, с пенальти).

Сборные Украины и Азербайджана располагаются на третьем и четвертом месте в группе соответственно, имея в своем активе по одному очку после двух сыгранных туров.