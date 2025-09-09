Сборные Азербайджана и Украины сыграли вничью в матче квалификации ЧМ-2026

МОСКВА, 9 сен - РИА Новости. Сборная Азербайджана на своем поле сыграла вничью с командой Украины в матче отборочного турнира на чемпионат мира по футболу 2026 года, который пройдет в США, Канаде и Мексике.
Встреча группы D, прошедшая в Баку, завершилась со счетом 1:1. В составе украинской сборной мяч забил Георгий Судаков (51-я минута). В команде Азербайджана голом отметился Эмин Махмудов (72, с пенальти).
Чемпионат Мира. Квалификация. Европа. 1-ый раунд. Группа D
09 сентября 2025 • начало в 19:00
Завершен
72’ • Эмин Махмудов (П)
51’ • Георгий Судаков
Сборные Украины и Азербайджана располагаются на третьем и четвертом месте в группе соответственно, имея в своем активе по одному очку после двух сыгранных туров.
В третьем туре сборная Украины 10 октября сыграет в гостях против команды Исландии, азербайджанцы в этот же день встретятся на выезде с французами.
Колосков: матч с США стал бы прорывом для российского футбола
9 сентября 2025, 17:41