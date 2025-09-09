https://ria.ru/20250909/stavka-2040559444.html

Экономист объяснил, почему не будет резкого снижения ставки

2025-09-09T02:16:00+03:00

экономика

лазарь бадалов

рудн

центральный банк рф (цб рф)

россия

ключевая ставка

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/06/06/2021362113_0:0:3010:1694_1920x0_80_0_0_74de620e2c17b2e8956d4c31e3e8c40b.jpg

МОСКВА, 9 сен — РИА Новости. Банк России воздержится от резкого снижения ставки, ограничившись шагом в 1 процентный пункт, чтобы не допустить возвращения инфляции, рассказал агентству “Прайм” доцент экономического факультета РУДН Лазарь Бадалов.По его словам, Банк России выберет осторожную тактику, опасаясь новых инфляционных факторов, которые могут появиться ближе к концу года.“Тогда тренд на снижение ставки окажется сломлен, и Банку России придется переходить к ужесточению денежно-кредитной политики”, — пояснил Бадалов.Чтобы не допустить этого, регулятор снизит ставку до 17 процентов. Это тоже достаточно много, ведь в стандартной ситуации ставка меняется на 0,25 процентного пункта, заключил экономист.

россия

2025

