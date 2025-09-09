https://ria.ru/20250909/pribory--2040699700.html

Прецизионные приборы из Крыма заменили зарубежные аналоги в SSJ-100 и МС-21

Высокоточные изделия для системы контроля изготавливаются на симферопольском предприятии "Фиолент" серийно для замены американских и японских аналогов, ранее... РИА Новости, 09.09.2025

республика крым

япония

алушта

sukhoi superjet 100 (ssj100)

мс-21

экономика

АЛУШТА (Крым), 9 сен - РИА Новости. Высокоточные изделия для системы контроля изготавливаются на симферопольском предприятии "Фиолент" серийно для замены американских и японских аналогов, ранее используемых в самолетах SSJ-100, а также для комплектации новых самолетов МС-21, сообщил РИА Новости директор одного из крупнейших промышленных предприятий Крыма - завода "Фиолент" Александр Баталин. "Сегодня ту продукцию, которую ранее планировали использовать в отечественных самолетах, сегодня делаем мы. Крым закрыл, уже серийно поставляет завод, а новые образцы уже в разработке. Речь идет о продукции для самолетов SuperJet-100 и МС-21", — сказал Баталин в кулуарах конференции "Наукоемкие технологии в машиностроении". Речь идет о системе контроля за действиями пилотов, отметил он. "Это прецизионная техника высочайшей степени точности. Сегодня она уже идет в серию, а ранее использовались приборы производства Японии и США", - добавил он. XII международная научно-техническая конференция "Наукоемкие технологии в машиностроении" открылась 8 сентября в Алуште, она продлится до 13 сентября. В ней принимают участие ученые из Крыма, Севастополя, Москвы, Санкт-Петербурга, Брянска, Волгограда, Кемерово, Рыбинска, Ростова-на-Дону, Перми, Курска и других регионов РФ, а также представители органов власти, промышленности, предприниматели. "Фиолент" расположен в Симферополе, предприятие было основано в 1913 году как чугунно-литейный завод. К 1964 году производил 60 видов микромашин. Помимо высокоточной техники, "Фиолент" выпускает более 90 разновидностей бытового и профессионального электроинструмента. Важным направлением производства является выпуск корабельной автоматики (управления двигательными установками) и высокоточных микромашин.

2025

Новости

ru-RU

республика крым, япония, алушта, sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21, экономика