В Ленинградской области электричка столкнулась с автомобилем - РИА Новости, 09.09.2025
10:09 09.09.2025
https://ria.ru/20250909/dtp-2040604444.html
В Ленинградской области электричка столкнулась с автомобилем
В Ленинградской области электричка столкнулась с автомобилем - РИА Новости, 09.09.2025
В Ленинградской области электричка столкнулась с автомобилем
Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с пригородным поездом в Ленинградской области, пострадавших среди пассажиров нет,... РИА Новости, 09.09.2025
2025-09-09T10:09:00+03:00
2025-09-09T10:09:00+03:00
происшествия
ленинградская область
санкт-петербург
октябрьская железная дорога (ожд)
октябрьская железная дорога
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с пригородным поездом в Ленинградской области, пострадавших среди пассажиров нет, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД). ДТП произошло во вторник утром на станции Мюллюпельто Октябрьской железной дороги. "Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №7582 сообщением Кузнечное – Санкт-Петербург. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП схода подвижного состава и пострадавших среди пассажиров и локомотивной бригады нет", - говорится в сообщении. Пригородный поезд №7582 сообщением Кузнечное – Санкт-Петербург продолжил движение с задержкой 32 минуты. На движение других поездов ДТП не повлияло.
ленинградская область
санкт-петербург
В Ленинградской области электричка столкнулась с автомобилем

Электричка столкнулась с автомобилем, выехавшим на ж/д переезд в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с пригородным поездом в Ленинградской области, пострадавших среди пассажиров нет, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД).
ДТП произошло во вторник утром на станции Мюллюпельто Октябрьской железной дороги.
"Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №7582 сообщением Кузнечное – Санкт-Петербург. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП схода подвижного состава и пострадавших среди пассажиров и локомотивной бригады нет", - говорится в сообщении.
Пригородный поезд №7582 сообщением Кузнечное – Санкт-Петербург продолжил движение с задержкой 32 минуты. На движение других поездов ДТП не повлияло.
