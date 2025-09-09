https://ria.ru/20250909/dtp-2040604444.html

В Ленинградской области электричка столкнулась с автомобилем

В Ленинградской области электричка столкнулась с автомобилем - РИА Новости, 09.09.2025

В Ленинградской области электричка столкнулась с автомобилем

Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с пригородным поездом в Ленинградской области, пострадавших среди пассажиров нет,... РИА Новости, 09.09.2025

2025-09-09T10:09:00+03:00

2025-09-09T10:09:00+03:00

2025-09-09T10:09:00+03:00

происшествия

ленинградская область

санкт-петербург

октябрьская железная дорога (ожд)

октябрьская железная дорога

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/0f/1959850829_0:345:3028:2048_1920x0_80_0_0_94ad90f5ec9abc5e8435f5be43417edc.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 сен - РИА Новости. Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд и столкнулся с пригородным поездом в Ленинградской области, пострадавших среди пассажиров нет, сообщает Октябрьская железная дорога (ОЖД). ДТП произошло во вторник утром на станции Мюллюпельто Октябрьской железной дороги. "Водитель легкового автомобиля выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся пригородным поездом №7582 сообщением Кузнечное – Санкт-Петербург. Машинист поезда применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось. В результате ДТП схода подвижного состава и пострадавших среди пассажиров и локомотивной бригады нет", - говорится в сообщении. Пригородный поезд №7582 сообщением Кузнечное – Санкт-Петербург продолжил движение с задержкой 32 минуты. На движение других поездов ДТП не повлияло.

https://ria.ru/20250909/primore-2040592501.html

https://ria.ru/20250908/dtp-2040482521.html

ленинградская область

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

происшествия, ленинградская область, санкт-петербург, октябрьская железная дорога (ожд), октябрьская железная дорога