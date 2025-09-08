На фестивале "RТ.Док: Время наших героев" показали фильм о Журавлеве

https://ria.ru/20250908/zhuravlev-2040547677.html

ЧЕЛЯБИНСК, 8 сен – РИА Новости. Документальный фильм о погибшем в июле 2023 года в Запорожской области военном корреспонденте медиагруппы "Россия сегодня" Ростиславе Журавлеве, представленный на фестивале "RТ.Док: Время наших героев" в Челябинске, получился трогательным, и публика приняла его тепло, сообщила РИА Новости генеральный продюсер фестиваля Екатерина Яковлева. В Челябинске состоялась церемония закрытия международного фестиваля документального кино "RТ.Док: Время наших героев", который проходил с 4 по 6 сентября в государственном академическом театре драмы имени Наума Орлова. Создатели фильмов, которые были представлены на фестивале в Челябинске, получили дипломы. Среди них – продюсер РИА Новости Инна Танашева, которая сняла фильм, посвященный памяти корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлева. "Если надо погибнуть - погибну, но красиво — под звуки гимна". Это строки из стихотворения Ростислава, его супруга Катерина передала фестивалю книгу, в которую вошли и его стихи. Задача живых сохранять память о ребятах в книгах, в фильмах, тогда и они остаются живыми для всех, кто читает, смотрит. Фильм о Ростиславе Журавлеве у автора Инны Танашевой получился очень трогательный, и публика его приняла очень тепло", - сообщила Яковлева. Она отметила, что была рада в ходе фестиваля познакомиться с автором фильма о Журавлеве, с его супругой Екатериной и его другом Михаилом Алаеддином. По данным организаторов, на фестивале "RТ.Док: Время наших героев" в зрительской программе были представлены 14 фильмов о Донбассе, в том числе три премьеры – "Один. Поле. Воин", "Поток", "Позывной Буханка", а также проходили панельные дискуссии. Кроме того, в рамках фестивальной программы зрителям представлен фильм, посвященный памяти военного корреспондента РИА Новости Ростислава Журавлёва. Летом 2023 года, 22 июля, через четыре дня после своего дня рождения, Журавлев был убит в результате обстрела кассетными боеприпасами ВСУ в зоне спецоперации в Запорожской области. Создателем этой документальной ленты выступила продюсер РИА Новости Инна Танашева. Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. За три года существования "RT.Док: Время наших героев" в Москве прошли четыре масштабных фестиваля. Также фестивали состоялись в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде, Махачкале и Костроме. Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах. Передвижные кинотеатры фестиваля поехали и в Донбасс, показы прошли по линии фронта в пяти подразделениях и госпитале. Организаторы фестиваля – дирекция документального вещания RT. Авторы и режиссеры RT сняли более 1,5 тысяч фильмов по всему миру и не раз завоевывали престижные международные премии, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.

