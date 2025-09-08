https://ria.ru/20250908/trud-2040328772.html

Москва и Петербург возглавили региональный рейтинг по рынку труда

2025-09-08T00:50:00+03:00

экономика

россия

забайкальский край

курганская область

федеральная служба государственной статистики (росстат)

москва

санкт-петербург

республика ингушетия

МОСКВА, 8 сен – РИА Новости. Москва и Санкт-Петербург возглавили региональный рейтинг по ситуации на рынке труда, в основу которого легли данные Росстата за прошлый год, замыкают список республики Северного Кавказа, свидетельствует исследование РИА Новости. Ситуация на рынке труда В 2024 году на российском рынке труда сохранялся дефицит кадров в ряде отраслей, на этом фоне происходил существенный рост заработных плат, а безработица опустилась до рекордно низкого значения. Очевидно, что общий результат складывался на уровне отдельных регионов, в которых, однако, ситуация на рынке труда была далеко не одинаковой. Для оценки рынка труда в субъектах РФ аналитики РИА Новости провели исследование и подготовили рейтинг регионов по рынку труда по итогам 2024 года. При расчете рейтинга были проанализированы восемь показателей, характеризующих положение в исследуемой области, которые включают уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. На основе агрегирования значений показателей рассчитывался рейтинговый балл, по которому производилось ранжирование регионов. Чем выше рейтинговый балл, тем более благоприятная ситуация на рынке труда того или иного субъекта РФ. Возможный диапазон рейтингового балла от 100 – максимально возможное значение, до 1 – минимально возможное значение. Как отмечают аналитики, результаты исследования свидетельствуют о том, что ситуация на рынке труда для работников в целом по стране в 2024 году улучшилась. Значение среднего рейтингового балла по сравнению с 2023 годом увеличилось на 4,57 пунктов, а диапазон изменения составил 98,04 – 6,73. Лидеры сохранили позиции По сравнению с предыдущими результатами, регионы-лидеры в основном сохранили свои позиции. Первые четыре места остались без изменений. Лидерами по-прежнему являются Москва и Санкт-Петербург, у которых значение рейтингового балла было 98,04 и 97,95 соответственно. Третье место занимает Московская область с 97,51 баллов. Четвертое место за собой сохранила Республика Татарстан (89,00 баллов), на пятую позицию поднялась Свердловская область (86,56 балла). В целом, в первой десятке по составу произошло лишь одно изменение – в нее вошла Новосибирская область, а покинула Тюменская область. Отмечается, что регионы – лидеры рейтинга характеризуются высоким уровнем социально-экономического развития, здесь высокие зарплаты, низкая безработица, большая емкость рынка труда. Нижние позиции рейтинга занимают Ингушетия, Дагестан, Тува, Чечня, Северная Осетия-Алания и Карачаево-Черкесия. Во всех этих регионах значение рейтингового балла составило менее 40. По сравнению с итогами 2023 года число таких субъектов РФ снизилось на три. Ключевыми проблемами этих регионов в сфере рынка труда являются низкие зарплаты и высокий уровень безработицы. Ситуация улучшилась По итогам 2024 года наибольшее увеличение рейтингового балла произошло в Кабардино-Балкарской Республике (+16,35 балла), Забайкальском крае (+8,19 балла) и в Курганской области (+8,03 балла). Всего же рост значения рейтингового балла произошел в 83 регионах. В Кабардино-Балкарской Республике значительное влияние на рост рейтингового балла оказало сокращение коэффициента напряженности на рынке труда и снижение безработицы. Увеличение значения рейтингового балла в Забайкальском крае произошло в основном за счет снижения коэффициента напряженности на рынке труда, сокращения уровня безработицы, снижения доли безработных, ищущих работу более трех месяцев в общей численности рабочей силы. В Курганской области существенное влияние на рост рейтингового балла оказало увеличение соотношения среднемесячной начисленной заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг, снижение безработицы. Значение рейтингового балла снизилось только в Магаданской области и в Сахалинской области, причем снижение в этих регионах было крайне незначительным (менее чем на 0,3 балла). В Магаданской области снизилась диверсификация рынка труда, а в Сахалинской области увеличилась доля занятых на вредных производствах и вырос производственный травматизм. Как отмечают эксперты, в текущем году безработица остается на крайне низком уровне, при этом рост заработных плат продолжится. Соответственно, по итогам 2025 года можно ожидать, что прошлогодние тенденции на рынке труда сохранятся, и при этом продолжит наблюдаться дефицит кадров. Как считали рейтинг Методика расчета рейтинга регионов по рынку труда основывается на агрегировании показателей, которые позволяют всесторонне оценить состояние данной сферы в регионе. Анализируемые показатели характеризуют уровень оплаты труда, занятость, условия труда, а также емкость рынка труда. Значение рейтингового балла может изменяться в диапазоне от 1 до максимального значения – 100. Максимально возможное значение субъект РФ может получить только в том случае, если у него значения всех анализируемых показателей лучше или равны верхним (лучшим) пороговым значениям. Минимально возможное значение будет у субъекта РФ, у которого значения всех анализируемых показателей хуже или равны нижним (худшим) пороговым значениям. Источником информации для анализа являются данные Росстата. Для расчета рейтинга использовались 8 показателей, объединенных в 4 группы. Для оценки уровня оплаты труда анализировался показатель отношения среднемесячной начисленной заработной платы к стоимости фиксированного набора потребительских товаров и услуг. В группу "Занятость" включены следующие показатели: уровень безработицы, коэффициент напряженности на рынке труда (отношение среднегодовой численности безработных к среднегодовому числу вакансий), доля безработных, ищущих работу более трех месяцев в общей численности рабочей силы. В группу "Условия труда" включены показатели: доля занятых на работах с вредными и (или) опасными условиями труда, численность пострадавших на производстве с утратой трудоспособности на один рабочий день и более и со смертельным исходом в расчете на 1000 работающих. В группу "Емкость рынка труда" входят следующие показатели: общее число занятых в экономике и требуемых работников на вакантные места, а также уровень диверсификации рынка труда, который рассчитывается на основе данных о среднесписочной численности работников по отраслям экономики. Регионами с высоким уровнем диверсификации считались те, в которых не прослеживается доминирования ограниченного числа отраслей.

