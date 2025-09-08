Чаще всего в Россию в 2025 году приезжали граждане Узбекистана

Рейтинг@Mail.ru
03:28 08.09.2025
МОСКВА, 8 сен - РИА Новости. Граждане Узбекистана чаще всего приезжали в Россию с начала 2025 года, в "пятерку" также вошли граждане Казахстана, Таджикистана, Китая и Киргизии, следует из данных статистики, которые есть в распоряжении РИА Новости. Согласно имеющимся сведениям, с начала года на территорию России всего въехали более 1,8 миллиона граждан Узбекистана. Среди них 7 из 10 (1,3 миллиона) приезжали по работе, почти 16% (291 тысяча) совершали частные визиты, 1,5% въехали для учебы. На втором месте по числу прибывших – граждане Казахстана. С начала года из соседней республики в Россию приехали 1,5 миллиона человек, из них больше половины – 1 миллион – совершили частные визиты, 7,9% приехали по работе, 3,2% - учиться. Первую тройку замыкают граждане Таджикистана. Более 800 тысяч таджикистанцев пересекли границу РФ в текущем году, из них 600 тысяч целью визита назвали работу. Более 760 тысяч человек приехали в Россию за указанный период из Китая. Среди них 317 тысяч туристов, почти каждый пятый (137 тысяч) совершил деловой визит, 9,5% - приезжали по работе, 6,2% граждан Китая въезжали, чтобы учиться. Также в текущем году российскую границу чаще других пересекали граждане Киргизии – полмиллиона. Среди них 346 тысяч граждан республики приехали по работе, 88 тысяч – совершили частные визиты. В топ-10 по прибывшим также вошли граждане Абхазии, Армении, Азербайджана, Белоруссии и Монголии.
