Птицефабрика "Синявинская" отгружает более 5,5 млн яиц в сутки в Ленобласти

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Более 5,5 миллионов яиц в сутки отгружает птицефабрика "Синявинская", которая расположена в Ленинградской области, после реализации нового инвестиционного проекта, сообщает пресс-служба правительства региона. "Больше 5,5 миллионов яиц "Синявинская" отгружает в сутки. Маршрут — вся Россия и зарубежье: ближнее и дальнее. Несмотря на сложную логистику — половина всего яичного экспорта России приходится на фабрику в Кировском районе", - сообщил губернатор Ленобласти Александр Дрозденко. Он отметил, что из-за существенного изменения технологий птицефабрика "Синявинская" избавилась от запаха в цехах, включая птичники и, главное, в прилегающем посёлке Приладожский. В пресс-службе правительства области рассказали, что птицефабрика "Синявинская" – это одна из крупнейших птицефабрик по производству товарного яйца в России. В регионе доля предприятия по производству яиц составляет 44,6%. Основным видом деятельности является разведение сельскохозяйственной птицы. Производственный комплекс состоит из нескольких подразделений, основные – птицефабрика "Синявинская" и племенной репродуктор. "В 2024-2025 годах предприятие реализовало инвестиционный проект "Строительство цеха содержания промышленной птицы № 8.1". Мощность производства – 550 тысяч птицемест/168 миллионов штук яиц в год. Создано более 50 рабочих мест", - заключили в пресс-службе.

