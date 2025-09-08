https://ria.ru/20250908/konkurs-2040502649.html

На конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 237 фильмов

На всероссийский конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 237 фильмов, что почти в два раза больше, чем за тот же период 2024 года, сообщил... РИА Новости, 08.09.2025

МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. На всероссийский конкурс "Дальний Восток — Земля приключений" поступило 237 фильмов, что почти в два раза больше, чем за тот же период 2024 года, сообщил зампред правительства России и полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев."Конкурс создан для того, чтобы гости приезжали на Камчатку, Чукотку, в Приморье, Бурятию и другие дальневосточные регионы, видели своими глазами, как прекрасна наша страна, разрабатывали новые турмаршруты, путешествовали и делились впечатлениями в минифильмах", — сказал чиновник.Самая популярная номинация "Пешее путешествие" — 152 фильма рассказывают о таком виде туризма, 44 – о водных походах, 23 – о зимних, 18 — об арктических. Кроме того, учреждены две специальных номинации: "Тропами Победы" и "Лучшее путешествие по Чукотке". Главный приз – три миллиона рублей.Самый активный регион — Сахалинская область, откуда прислали 94 видеоработы. Второе место у Хабаровского края – 42 фильма, Амурская область – 18 сюжетов. Кроме того, до оценки жюри допущено 14 работ, снятых в Приморском крае, 16 – в Еврейской автономной области.Большинство картин на конкурс прислали жители дальневосточных регионов, но есть семь участников, проживающих за пределами ДФО и Арктики.Прием заявок на конкурс продолжится до середины января следующего года. Участвовать в соревновании могут взрослые и дети старше десяти лет. Путешествие должно быть совершено в период с 1 мая 2023 года до 15 января 2026 года. До этого срока необходимо снять короткометражный фильм длительностью до восьми минут о своей поездке и направить его на оценку жюри через сайт путешественникдв.рф.Конкурс проводится при поддержке аппарата полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном федеральном округе, Минвостокразвития России, АО "Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики" и НКО "Фонд развития социальных инициатив".

