https://ria.ru/20250908/fmba-2040485935.html

ФМБА создаст единый регистр медицинских освидетельствований моряков

ФМБА создаст единый регистр медицинских освидетельствований моряков - РИА Новости, 08.09.2025

ФМБА создаст единый регистр медицинских освидетельствований моряков

ФМБА работает над включением всех моряков РФ в единую информационно-аналитическую систему Центра промышленной и морской медицины независимо от того, в какой... РИА Новости, 08.09.2025

2025-09-08T17:08:00+03:00

2025-09-08T17:08:00+03:00

2025-09-08T17:09:00+03:00

россия

санкт-петербург

мурманск

вероника скворцова

владимир путин

федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии)

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

дальневосточный федеральный университет

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/07/1b/2031738044_0:160:3071:1887_1920x0_80_0_0_082833543a1cc884ef03396ecc71d7a7.jpg

ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. ФМБА работает над включением всех моряков РФ в единую информационно-аналитическую систему Центра промышленной и морской медицины независимо от того, в какой медорганизации они получают помощь, рассказала РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава ФМБА Вероника Скворцова. Глава ФМБА сообщила, что в настоящее время более 40% всего плавсостава России получает медицинскую помощь в системе Федерального медико-биологического агентства. В начале 2024 года президент России Владимир Путин открыл Центр промышленной и морской медицины ФМБА в Санкт-Петербурге, он стал координатором всей структуры. "Этот центр по решению морской коллегии в 2025 году стал национальным центром морской медицины. И сейчас мы получили поручение руководителя Морской коллегии Николая Платоновича Патрушева сделать этот центр объединяющим для всех моряков и водников нашей страны, независимо от того, в какой медицинской организации они получают помощь. Не только система ФМБА, вне зависимости от юридической и ведомственной принадлежности", - пояснила Скворцова. Она уточнила, что сейчас агентство работает над тем, чтобы составить реестр всех аккредитованных площадок, которые могут проводить освидетельствование моряков и водников. Они должны быть готовы правильно вести паспорт здоровья моряка на основе единой модели, тогда их подключат к реестру и регистру, единой цифровой системе. Глава агентства напомнила, что по прямому поручению президента РФ Владимира Путина был создан центр, непосредственно отвечающий за медико-санитарное сопровождение Северного морского пути. Он локализован в Мурманске на базе многопрофильного медицинского центра имени Пирогова, Федерального медико-биологического агентства. "Что важно, в планах развития Северного морского пути есть создание аварийно-спасательных служб с экстренной медициной. Это работа наша совместная с МЧС и с министерством транспорта. Первый центр мы открыли в конце 2024 года, и он начал работать уже с января 2025 года в Певеке, это Чукотский автономный округ. Сейчас мы открываем второй центр в поселке Сабетта, Ямало-Ненецкий округ. И с 2026 года мы должны открыть еще центр в поселке Диксон - Красноярский край, Тикси - Якутия, а также Хатанга - это тоже Красноярский край", - уточнила Скворцова. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250711/putin-2028672421.html

россия

санкт-петербург

мурманск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, санкт-петербург, мурманск, вероника скворцова, владимир путин, федеральное медико-биологическое агентство (фмба россии), мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), дальневосточный федеральный университет, здоровье - общество, вэф-2025