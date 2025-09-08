Рейтинг@Mail.ru
17:08 08.09.2025 (обновлено: 17:09 08.09.2025)
ФМБА создаст единый регистр медицинских освидетельствований моряков
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. ФМБА работает над включением всех моряков РФ в единую информационно-аналитическую систему Центра промышленной и морской медицины независимо от того, в какой медорганизации они получают помощь, рассказала РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава ФМБА Вероника Скворцова. Глава ФМБА сообщила, что в настоящее время более 40% всего плавсостава России получает медицинскую помощь в системе Федерального медико-биологического агентства. В начале 2024 года президент России Владимир Путин открыл Центр промышленной и морской медицины ФМБА в Санкт-Петербурге, он стал координатором всей структуры. "Этот центр по решению морской коллегии в 2025 году стал национальным центром морской медицины. И сейчас мы получили поручение руководителя Морской коллегии Николая Платоновича Патрушева сделать этот центр объединяющим для всех моряков и водников нашей страны, независимо от того, в какой медицинской организации они получают помощь. Не только система ФМБА, вне зависимости от юридической и ведомственной принадлежности", - пояснила Скворцова. Она уточнила, что сейчас агентство работает над тем, чтобы составить реестр всех аккредитованных площадок, которые могут проводить освидетельствование моряков и водников. Они должны быть готовы правильно вести паспорт здоровья моряка на основе единой модели, тогда их подключат к реестру и регистру, единой цифровой системе. Глава агентства напомнила, что по прямому поручению президента РФ Владимира Путина был создан центр, непосредственно отвечающий за медико-санитарное сопровождение Северного морского пути. Он локализован в Мурманске на базе многопрофильного медицинского центра имени Пирогова, Федерального медико-биологического агентства. "Что важно, в планах развития Северного морского пути есть создание аварийно-спасательных служб с экстренной медициной. Это работа наша совместная с МЧС и с министерством транспорта. Первый центр мы открыли в конце 2024 года, и он начал работать уже с января 2025 года в Певеке, это Чукотский автономный округ. Сейчас мы открываем второй центр в поселке Сабетта, Ямало-Ненецкий округ. И с 2026 года мы должны открыть еще центр в поселке Диксон - Красноярский край, Тикси - Якутия, а также Хатанга - это тоже Красноярский край", - уточнила Скворцова. Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
ВЛАДИВОСТОК, 8 сен - РИА Новости. ФМБА работает над включением всех моряков РФ в единую информационно-аналитическую систему Центра промышленной и морской медицины независимо от того, в какой медорганизации они получают помощь, рассказала РИА Новости на полях Восточного экономического форума глава ФМБА Вероника Скворцова.
Глава ФМБА сообщила, что в настоящее время более 40% всего плавсостава России получает медицинскую помощь в системе Федерального медико-биологического агентства. В начале 2024 года президент России Владимир Путин открыл Центр промышленной и морской медицины ФМБА в Санкт-Петербурге, он стал координатором всей структуры.
"Этот центр по решению морской коллегии в 2025 году стал национальным центром морской медицины. И сейчас мы получили поручение руководителя Морской коллегии Николая Платоновича Патрушева сделать этот центр объединяющим для всех моряков и водников нашей страны, независимо от того, в какой медицинской организации они получают помощь. Не только система ФМБА, вне зависимости от юридической и ведомственной принадлежности", - пояснила Скворцова.
Она уточнила, что сейчас агентство работает над тем, чтобы составить реестр всех аккредитованных площадок, которые могут проводить освидетельствование моряков и водников. Они должны быть готовы правильно вести паспорт здоровья моряка на основе единой модели, тогда их подключат к реестру и регистру, единой цифровой системе.
Глава агентства напомнила, что по прямому поручению президента РФ Владимира Путина был создан центр, непосредственно отвечающий за медико-санитарное сопровождение Северного морского пути. Он локализован в Мурманске на базе многопрофильного медицинского центра имени Пирогова, Федерального медико-биологического агентства.
"Что важно, в планах развития Северного морского пути есть создание аварийно-спасательных служб с экстренной медициной. Это работа наша совместная с МЧС и с министерством транспорта. Первый центр мы открыли в конце 2024 года, и он начал работать уже с января 2025 года в Певеке, это Чукотский автономный округ. Сейчас мы открываем второй центр в поселке Сабетта, Ямало-Ненецкий округ. И с 2026 года мы должны открыть еще центр в поселке Диксон - Красноярский край, Тикси - Якутия, а также Хатанга - это тоже Красноярский край", - уточнила Скворцова.
Десятый Восточный экономический форум прошел 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главной темой ВЭФ была в этом году: "Дальний Восток - сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступало генеральным информационным партнером форума.
