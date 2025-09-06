Рейтинг@Mail.ru
Как прошел Восточный экономический форум - РИА Новости, 06.09.2025
10:42 06.09.2025 (обновлено: 11:01 06.09.2025)
https://ria.ru/20250906/forum-2040149254.html
Как прошел Восточный экономический форум
Как прошел Восточный экономический форум - РИА Новости, 06.09.2025
Как прошел Восточный экономический форум
РИА Новости, 06.09.2025
2025-09-06T10:42:00+03:00
2025-09-06T11:01:00+03:00
Как прошел Восточный экономический форум

Во Владивостоке с 3 по 6 сентября проходил юбилейный Восточный экономический форум.

Работа форума ВЭФ-2025

Во Владивостоке с 3 по 6 сентября проходил юбилейный Восточный экономический форум.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова

На фото: шествие с большой георгиевской лентой.

Работа форума ВЭФ-2025

На фото: шествие с большой георгиевской лентой.

© РИА Новости / Александр Кряжев

В работе форума приняли участие более восьми тысяч человек из 75 стран и территорий.

Работа форума ВЭФ-2025

В работе форума приняли участие более восьми тысяч человек из 75 стран и территорий.

© РИА Новости / Алексей Даничев

На фото: стенд авиакомпании "Аэрофлот".

Работа форума ВЭФ-2025

На фото: стенд авиакомпании "Аэрофлот".

© РИА Новости / Пелагия Тихонова

Самыми многочисленными стали делегации из Китая, Индии, Монголии, Японии и Лаоса.

Работа форума ВЭФ-2025

Самыми многочисленными стали делегации из Китая, Индии, Монголии, Японии и Лаоса.

© РИА Новости / Александр Кряжев

На фото: сессия "Новые решения бизнеса и государства для развития в эпоху дефицита кадров и капитала".

Работа форума ВЭФ-2025

На фото: сессия "Новые решения бизнеса и государства для развития в эпоху дефицита кадров и капитала".

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанк

Ключевым событием стала пленарная сессия с участием Владимира Путина.

Президент России Владимир Путин на пленарной сессии Восточного экономического форума

Ключевым событием стала пленарная сессия с участием Владимира Путина.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова

На фото: один из стендов форума.

Работа форума ВЭФ-2025

На фото: один из стендов форума.

© РИА Новости / Алексей Даничев

Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

Работа форума ВЭФ-2025

Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".

© РИА Новости / Алексей Даничев

На фото: одна из площадок ВЭФ.

Работа форума ВЭФ-2025

На фото: одна из площадок ВЭФ.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова

Участники подписали 353 договора на общую сумму 6,051 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну.

Работа форума ВЭФ-2025

Участники подписали 353 договора на общую сумму 6,051 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова

На фото: указатель для гостей.

Работа форума ВЭФ-2025

На фото: указатель для гостей.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова

Некоторые государства впервые участвовали в работе ВЭФ, например, Восточный Тимор.

Работа форума ВЭФ-2025

Некоторые государства впервые участвовали в работе ВЭФ, например, Восточный Тимор.

© РИА Новости / Пелагия Тихонова

На фото: участники форума на набережной.

Работа форума ВЭФ-2025

На фото: участники форума на набережной.

