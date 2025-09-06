Как прошел Восточный экономический форум

Во Владивостоке с 3 по 6 сентября проходил юбилейный Восточный экономический форум.
Во Владивостоке с 3 по 6 сентября проходил юбилейный Восточный экономический форум.
На фото: шествие с большой георгиевской лентой.
В работе форума приняли участие более восьми тысяч человек из 75 стран и территорий.
В работе форума приняли участие более восьми тысяч человек из 75 стран и территорий.
На фото: стенд авиакомпании "Аэрофлот".
Самыми многочисленными стали делегации из Китая, Индии, Монголии, Японии и Лаоса.
Самыми многочисленными стали делегации из Китая, Индии, Монголии, Японии и Лаоса.
На фото: сессия "Новые решения бизнеса и государства для развития в эпоху дефицита кадров и капитала".
На фото: сессия "Новые решения бизнеса и государства для развития в эпоху дефицита кадров и капитала".
Ключевым событием стала пленарная сессия с участием Владимира Путина.
Ключевым событием стала пленарная сессия с участием Владимира Путина.
На фото: один из стендов форума.
Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".
Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток — сотрудничество во имя мира и процветания".
На фото: одна из площадок ВЭФ.
Участники подписали 353 договора на общую сумму 6,051 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну.
Участники подписали 353 договора на общую сумму 6,051 триллиона рублей без учета соглашений, которые составляют коммерческую тайну.
На фото: указатель для гостей.
Некоторые государства впервые участвовали в работе ВЭФ, например, Восточный Тимор.
Некоторые государства впервые участвовали в работе ВЭФ, например, Восточный Тимор.
На фото: участники форума на набережной.