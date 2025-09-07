https://ria.ru/20250907/ushakov-2040279168.html
Ушаков рассказал о встрече Путина с Си Цзиньпином в Китае
Лидер КНР Си Цзиньпин встречал президента России Владимира Путина в Китае с особым расположением и вниманием, и это очень важные знаки, также у лидеров была... РИА Новости, 07.09.2025
2025-09-07T14:15:00+03:00
2025-09-07T14:15:00+03:00
2025-09-07T14:15:00+03:00
в мире
китай
россия
юрий ушаков
си цзиньпин
владимир путин
шос
саммит шос в китае в 2025 году
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 сен - РИА Новости. Лидер КНР Си Цзиньпин встречал президента России Владимира Путина в Китае с особым расположением и вниманием, и это очень важные знаки, также у лидеров была возможность субстантивно поговорить, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. На саммите ШОС в китайском Тяньцзине оркестр встречал президента РФ "Калинкой-малинкой", а на торжественном приеме для высоких гостей прозвучали "Подмосковные вечера". "Это очень важные знаки (с точки зрения дипломатии - ред.). И самое главное, что этих знаков было очень много со стороны китайских коллег, очень много, но самое главное - со стороны председателя КНР. Там было особое внимание, особое расположение и возможность хорошо, субстантивно, спокойно поговорить один на один", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
китай
россия
