Ушаков рассказал о встрече Путина с Си Цзиньпином в Китае
14:15 07.09.2025
Ушаков рассказал о встрече Путина с Си Цзиньпином в Китае
в мире
китай
россия
юрий ушаков
си цзиньпин
владимир путин
шос
саммит шос в китае в 2025 году
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 сен - РИА Новости. Лидер КНР Си Цзиньпин встречал президента России Владимира Путина в Китае с особым расположением и вниманием, и это очень важные знаки, также у лидеров была возможность субстантивно поговорить, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков. На саммите ШОС в китайском Тяньцзине оркестр встречал президента РФ "Калинкой-малинкой", а на торжественном приеме для высоких гостей прозвучали "Подмосковные вечера". "Это очень важные знаки (с точки зрения дипломатии - ред.). И самое главное, что этих знаков было очень много со стороны китайских коллег, очень много, но самое главное - со стороны председателя КНР. Там было особое внимание, особое расположение и возможность хорошо, субстантивно, спокойно поговорить один на один", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
китай
россия
в мире, китай, россия, юрий ушаков, си цзиньпин, владимир путин, шос, саммит шос в китае в 2025 году
В мире, Китай, Россия, Юрий Ушаков, Си Цзиньпин, Владимир Путин, ШОС, Саммит ШОС в Китае в 2025 году
Ушаков рассказал о встрече Путина с Си Цзиньпином в Китае

Ушаков: Си Цзиньпин с особым вниманием встретил Путина на саммите ШОС

© РИА Новости / POOL | Перейти в медиабанкВладимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине
Владимир Путин и Си Цзиньпин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества в Тяньцзине. Архивное фото
ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 7 сен - РИА Новости. Лидер КНР Си Цзиньпин встречал президента России Владимира Путина в Китае с особым расположением и вниманием, и это очень важные знаки, также у лидеров была возможность субстантивно поговорить, заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков.
На саммите ШОС в китайском Тяньцзине оркестр встречал президента РФ "Калинкой-малинкой", а на торжественном приеме для высоких гостей прозвучали "Подмосковные вечера".
"Это очень важные знаки (с точки зрения дипломатии - ред.). И самое главное, что этих знаков было очень много со стороны китайских коллег, очень много, но самое главное - со стороны председателя КНР. Там было особое внимание, особое расположение и возможность хорошо, субстантивно, спокойно поговорить один на один", - сказал Ушаков журналисту "России 1" Павлу Зарубину.
Президент РФ Владимир Путин на церемонии совместного фотографирования глав делегаций - участников заседания Совета глав государств – членов Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в Тяньцзине - РИА Новости, 1920, 05.09.2025
На Западе объяснили отношение Европы к саммиту ШОС
5 сентября, 06:37
 
