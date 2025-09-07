Рейтинг@Mail.ru
"Северные потоки" подорвала команда с опытом работы, считает Патрушев
16:22 07.09.2025 (обновлено: 16:27 07.09.2025)
"Северные потоки" подорвала команда с опытом работы, считает Патрушев
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. "Северные потоки" подорвала высококлассная команда диверсантов с большим опытом работы на значительных глубинах и в непростых условиях Балтийского моря, у Великобритании есть такие пловцы, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.Комментируя газете "Коммерсант" ход расследования теракта на "Северных потоках", Патрушев раскритиковал версию о подрыве газопроводов гражданами Украины: по его словам, у компетентных людей появляется много вопросов, позволяющих говорить, что теракт готовился и совершался с участием высокопрофессиональных представителей спецслужб НАТО."Однозначно, речь идет о диверсионном акте, выполненном на весьма профессиональном уровне. Уничтожение участка подводного трубопровода – сама по себе достаточно сложная задача, особенно если требуется максимально незаметная работа без привлечения специально оборудованного судна. В случае "Северных потоков", очевидно, эту задачу решала высококлассная команда диверсантов, обладающих большим опытом работы на значительных глубинах и в непростых гидрологических условиях Балтийского моря", - сказал Патрушев.Далеко не каждая армия или спецслужба в мире имеет в своем составе пловцов, способных грамотно и, самое главное, скрытно реализовать подобную акцию, подчеркнул он."Одна из спецслужб, способная выполнить эту задачу — знаменитая британская Специальная лодочная служба. Это одно из старейших военно-морских диверсионных подразделений, которое заявило о себе во время Второй мировой войны", - отметил Патрушев.В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".Флагман советского Черноморского флота линейный корабль "Новороссийск" 29 октября 1955 года после мощного взрыва затонул в Северной бухте Севастополя.Советский крейсер "Орджоникидзе" в апреле 1956 года доставил в порт Портсмута прибывшую в Великобританию советскую делегацию во главе с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. В ее состав также входили председатель Совета министров СССР Николай Булганин, научный руководитель советского атомного проекта академик Игорь Курчатов и авиаконструктор Андрей Туполев, создатель стратегических бомбардировщиков - носителей ядерного оружия. Ранее публиковались данные, свидетельствующие о том, что Лондон тогда готовил диверсию против крейсера "Орджоникидзе".
МОСКВА, 7 сен - РИА Новости. "Северные потоки" подорвала высококлассная команда диверсантов с большим опытом работы на значительных глубинах и в непростых условиях Балтийского моря, у Великобритании есть такие пловцы, заявил помощник президента России, председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев.
Комментируя газете "Коммерсант" ход расследования теракта на "Северных потоках", Патрушев раскритиковал версию о подрыве газопроводов гражданами Украины: по его словам, у компетентных людей появляется много вопросов, позволяющих говорить, что теракт готовился и совершался с участием высокопрофессиональных представителей спецслужб НАТО.
"Однозначно, речь идет о диверсионном акте, выполненном на весьма профессиональном уровне. Уничтожение участка подводного трубопровода – сама по себе достаточно сложная задача, особенно если требуется максимально незаметная работа без привлечения специально оборудованного судна. В случае "Северных потоков", очевидно, эту задачу решала высококлассная команда диверсантов, обладающих большим опытом работы на значительных глубинах и в непростых гидрологических условиях Балтийского моря", - сказал Патрушев.
Далеко не каждая армия или спецслужба в мире имеет в своем составе пловцов, способных грамотно и, самое главное, скрытно реализовать подобную акцию, подчеркнул он.
"Одна из спецслужб, способная выполнить эту задачу — знаменитая британская Специальная лодочная служба. Это одно из старейших военно-морских диверсионных подразделений, которое заявило о себе во время Второй мировой войны", - отметил Патрушев.
В ночь на 21 августа итальянские карабинеры по запросу прокуратуры ФРГ арестовали в провинции Римини 49-летнего украинца Сергея Кузнецова, который считается участником диверсий на газопроводах "Северный поток". Мужчину задержали, когда тот прибыл в Италию на отдых с семьей. Согласно ордеру на международный арест, поступившему в распоряжение РИА Новости, немецкая прокуратура считает Кузнецова координатором диверсии и руководителем команды, осуществившей подрывы.
Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке 1" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG отмечал, что разрушения на газопроводах - беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков подчеркивал, что Российская Федерация неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получала.
Американский журналист, лауреат Пулитцеровской премии Сеймур Херш в 2023 году опубликовал расследование, в котором со ссылкой на источник заявил, что взрывные устройства под российскими газопроводами заложили в июне 2022 года под прикрытием учений Baltops водолазы ВМС США при поддержке норвежских специалистов. По сведениям Херша, решение об операции принимал тогдашний президент США Джо Байден. Позже в Пентагоне заявили РИА Новости, что США не имеют отношения к подрыву российских газопроводов.
Постоянный представитель РФ в ООН Василий Небензя заявлял, что именно США и Великобритания препятствуют запуску объективного международного расследования теракта в отношении "Северных потоков".
Флагман советского Черноморского флота линейный корабль "Новороссийск" 29 октября 1955 года после мощного взрыва затонул в Северной бухте Севастополя.
Советский крейсер "Орджоникидзе" в апреле 1956 года доставил в порт Портсмута прибывшую в Великобританию советскую делегацию во главе с первым секретарем ЦК КПСС Никитой Хрущевым. В ее состав также входили председатель Совета министров СССР Николай Булганин, научный руководитель советского атомного проекта академик Игорь Курчатов и авиаконструктор Андрей Туполев, создатель стратегических бомбардировщиков - носителей ядерного оружия. Ранее публиковались данные, свидетельствующие о том, что Лондон тогда готовил диверсию против крейсера "Орджоникидзе".
