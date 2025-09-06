https://ria.ru/20250906/overchuk-2040140270.html

Алексей Оверчук: и Армения, и Азербайджан — наши союзники

Алексей Оверчук: и Армения, и Азербайджан — наши союзники - РИА Новости, 06.09.2025

Алексей Оверчук: и Армения, и Азербайджан — наши союзники

Разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе отвечает интересам не только расположенных там стран, но и России, заявил РИА Новости российский... РИА Новости, 06.09.2025

2025-09-06T08:03:00+03:00

2025-09-06T08:03:00+03:00

2025-09-06T09:44:00+03:00

в мире

азербайджан

армения

россия

алексей оверчук

дональд трамп

никол пашинян

евразийский экономический союз

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039604145_0:72:2770:1630_1920x0_80_0_0_354dbc2f4f7c151c3f20aa0be45be56a.jpg

Разблокирование транспортных коммуникаций на Южном Кавказе отвечает интересам не только расположенных там стран, но и России, заявил РИА Новости российский вице-премьер Алексей Оверчук. О развитии отношений с Арменией, Азербайджаном и другими странами Азии он рассказал в эксклюзивном интервью агентству на полях ВЭФ.Десятый Восточный экономический форум проходит 3-6 сентября во Владивостоке на площадке кампуса Дальневосточного федерального университета. Главная тема ВЭФ в этом году: "Дальний Восток – сотрудничество во имя мира и процветания". РИА Новости выступает генеральным информационным партнером форума.– В начале августа по итогам встречи премьера Армении Никола Пашиняна с президентами США и Азербайджана Дональдом Трампом и Ильхамом Алиевым в Вашингтоне Ереван согласился сотрудничать с США и третьими сторонами для создания "Маршрута Трампа ради международного мира и процветания", связывающего Азербайджан с его нахичеванской автономией через территорию Армении. Как в России относятся к будущему "Маршруту Трампа"?– Мы поддерживаем процесс разблокирования на Южном Кавказе. Трехсторонняя декларация лидеров России, Азербайджана и Армении, принятая 9 ноября 2020 года, положила конец 44-дневной осенней войне между Азербайджаном и Арменией и открыла дорогу для установления мира в регионе. Там девятый пункт впрямую предусматривает необходимость решения вопроса разблокирования коммуникаций между этими странами и налаживание нормальных экономических отношений. Мы это поддерживаем. Почему? Потому что это наши союзники. С каждой из этих стран по отдельности у нас абсолютно нормальные экономические отношения. Более того, мы с Арменией являемся союзниками в рамках Евразийского экономического союза. Нормальные отношения между ними откроют новые возможности для совместного развития и принесут выгоды всем странам региона.Армения – это страна, которая с самого первого момента своей независимости, все эти годы была заблокирована. У них закрыта граница с Турцией, у них закрыта граница с Азербайджаном, у них открыта граница с Ираном, но дорожная инфраструктура устаревшая и нуждается в модернизации, что сказывается на логистике. Единственный удобный выход во внешний мир – через Грузию, где связь с Россией осуществляется через единственный автомобильный пункт пропуска, который зависит от погодных условий.Очень важно, чтобы Армения, как страна входящая в ЕАЭС, имела возможность нормально развиваться, и иметь нормальные транспортно-логистические связи со своими соседями, включая и нашу страну.Для Азербайджана процесс разблокирования тоже важен. Азербайджан стремится восстановить транспортный маршрут, который обеспечил бы ему наиболее короткую и удобную связь с Нахичеванью. В советское время вдоль берега реки Аракс шла железная дорога, которая была разобрана. Также там была и автомобильная дорога, которой пользовались люди. Помимо этого, Азербайджан стремится получать выгоды от своего географического положения, превратив себя в транспортно-логистический узел, который будет иметь значение для всей Евразии. Еще Азербайджан хочет улучшить свою транспортную связанность с Турцией. Кстати, в августе текущего года Турция начала строительство новой железной дороги от Карса к границе с Нахичеванью, которая обеспечит кратчайшее железнодорожное сообщение между двумя этими странами.Разблокирование Южного Кавказа – это пазл, состоящий из большого количества деталей. Там есть политические аспекты, связанные с подписанием мирного соглашения между Азербайджаном и Арменией, там есть вопросы делимитации и демаркации государственной границы между этими странами. Там есть вопросы организации и проведения всех видов контроля, которые происходят при пересечении государственной границы. Там есть проблемы безопасности людей. Там есть проблемы загрузки этой дороги. Там есть вопросы экологии и климата. Там есть экономические вопросы. Там есть интересы соседних стран. Наконец, там есть интересы Российской Федерации, связанные с железнодорожной концессией, а также пребыванием российских пограничников непосредственно в районе Мегринского участка. Очень много разных вопросов, они в большей степени, по своему характеру, технические, но от них зависит конечный результат.– Армения передает управление этим коридором на 99 лет Соединенным Штатам. Есть ли в этом какие-то риски для России, если американцы закрепятся на Южном Кавказе?– Мы сейчас говорим о Мегринском участке протяженностью порядка 42 километров. Говорят, что там в планах восстановить железную дорогу, автомобильную дорогу, построить линии электропередач и трубопроводы. Планы большие, но для того, чтобы это произошло, должны наступить определенные события. Очевидно, должен появиться инвестор, который проведет соответствующий всесторонний анализ и примет инвестиционное решение, по крайней мере в части автомобильной и железной дороги.Окупаемость инвестиций зависит от пропускной способности будущей железной дороги. В советское время, а мы поднимали архивные данные, через Мегринский участок железной дороги провозилось 15 миллионов тонн грузов. Понятно, что Мегринский участок, хоть и не имеет соединения с остальной системой железных дорог Армении, он не будет существовать сам по себе. С востока к нему из Азербайджана уже подтягивается железная дорога, а сам он будет соединяться с существующей железной дорогой Нахичевани. Далее грузы из Нахичевани будут уходить прямо на Турцию, которая подтягивает туда железную дорогу из Карса. Проектируемая пропускная емкость турецкого отрезка до Карса тоже будет составлять 15 миллионов тонн. Конечно, какая-то часть армянских грузов будет уходить и в сторону Ерасха, что позволит соединить Мегринский участок с основными железными дорогами Армении, находящимися в российской концессии. Таким образом наша российская компания будет получать дополнительные доходы от возросших объемов перевозок.Очевидно, что железная дорога из Азербайджана в Турцию через Мегри будет строиться с расчетом на стыковку со срединным транспортным коридором, проходящим через Каспийское море. Это мультимодальный маршрут, который к 2040 году планируют раскатать примерно до 30-40 миллионов тонн, но пока что его возможности гораздо более скромные, и Каспий очень непредсказуем. К тому же у дороги через Мегри уже есть три действующие конкурирующие дороги. Во-первых, это железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, которая сейчас проходит модернизацию. Недавно читал, что интервал движения на модернизированных участках дороги уже составляет восемь минут, и скорость движения грузовых составов может достигать 100 километров. Действующая пропускная емкость этой дороги в целом соответствует объемам, которые может переваливать Бакинский порт. Во-вторых, есть дорога, которая идет из Туркмении в обход Каспия через Иран и из Ирана попадает прямо в Нахичевань. Она используется для перевозки грузов из Китая и стран Центральной Азии в Европу без перевалки в портах Каспия. В-третьих, грузы из стран Центральной Азии можно возить наиболее удобным и быстрым способом через Россию, и если американцы имели в виду вывоз минералов из Центральной Азии, то им было бы полезнее посмотреть на возможности портов Усть-Луга и Мурманск. Действовать Мегринской дороге придется в конкурентных условиях с аналогичными маршрутами, а конкуренция всегда хороша для грузоотправителей. Поэтому есть вопросы относительно возможностей загрузки этого маршрута, но если инвесторы все-таки решат вложиться и построят его, то он несомненно улучшит транспортную связанность Армении с Россией.Конечно же нельзя не сказать, что существует озабоченность возможным присутствием представителей внерегионалов на Южном Кавказе. Есть опасения, что такое присутствие нарушит сложившийся баланс в этом очень хрупком регионе.– Сложности в отношениях с Азербайджаном могут повлиять на реализацию проекта МТК Север-Юг?– В отношениях между любыми странами всегда возникают какие-то трения, иногда больше, иногда меньше.Конечно, мы понимаем и боль, и скорбь, которую в Азербайджане вызвала трагедия, связанная с крушением самолета авиакомпании AZAL. Это наша общая боль, в катастрофе погибли и граждане России. Мы искренне хотим, чтобы были выяснены все обстоятельства этого страшного инцидента и были сделаны соответствующие выводы.Конечно, мы постоянно настаиваем на освобождении тринадцати задержанных российских граждан. Наш МИД постоянно над этим работает. Наше посольство в Баку поддерживает с ними связь, отслеживает условия содержания, мы все надеемся, что люди скоро смогут вернуться к своим близким.Если говорить о торгово-экономическом сотрудничестве, то оно нормально развивается. Недавно успешно правели заседание межправительственной комиссии. Наши связи одинаково важны для наших стран, и никто не хочет потерять все то хорошее, что было наработано за все предшествующие годы. Это касается и сотрудничества в области развития МТК "Севрер-Юг" один из маршрутов которого проходит из России через Азербайджан в Иран.Мы поддерживаем постоянные контакты с нашими азербайджанскими коллегами, и все мы надеемся, что существующие проблемы скоро будут решены. Наши торгово-экономические связи слишком важны для людей и в России, и в Азербайджане. От уровня и характера этих отношений зависит работа десятков, если не сотен тысяч людей.– В кулуарах ВЭФ вы разговаривали с послом Афганистана. Появились какие-то договоренности?– Мы с ним здесь познакомились. Афганистан – это страна в центре Евразии. Мы стремимся развивать с ней сотрудничество. Страна с очень тяжелой судьбой. Последние 50 лет они практически беспрерывно воюют. Когда мы с ними начали встречаться, то возникло совершенно четкое понимание, что они искренне хотят наладить нормальную жизнь в своей стране. Они хотят строить жилье, дороги, развивать производство и сельское хозяйство, создавать рабочие места, развивать экономику, жить в мире с соседями. Это нормально. Мы заинтересованы в том, чтобы в лице Афганистана иметь хорошего соседа.Поэтому мы рассматриваем ряд инвестиционных проектов, которые они предложили. Есть очень большая заинтересованность в строительстве железных дорог как из Узбекистана, так и из Туркменистана. Для нас важно, что эти проекты обеспечат лучшую транспортную связанность в Евразии и будут способствовать реализации видения Большого евразийского партнерства. Мы обсуждаем это и с Индией, и с Ираном, и с Пакистаном, и Казахстаном, и с Узбекистаном, и с Туркменией. Кроме того, у нас действительно отличные специалисты-железнодорожники, и они участвуют в подготовке проектной документации.– Заключительный вопрос – по поводу соглашений ЕАЭС о создании зон свободной торговли. С кем в ближайшее время планируется подписание таких соглашений?– У нас сейчас на выходе соглашение с Индонезией. Огромная страна, огромный рынок. Надеемся, подпишем. Активизировались переговоры с Индией. Огромная экономика с 1,5 миллиарда потребителей. Техническое задание на ведение переговоров подписано, и у всех очень хороший настрой. Если все это произойдет, то в обозримой перспективе товаропроизводители из ЕАЭС будут иметь доступ к рынку с емкостью более 2,2 миллиарда человек. И конечно же нельзя не сказать про сопряжение ЕАЭС с китайской инициативой "Пояс и Путь". А это уже очень серьезно. И тогда мы сможем говорить о том, что действительно в Евразии сформирован макрорегион.Ну и, конечно, ЕАЭС смотрит на укрепление связей с Африкой.Также для нас очень важно заниматься не только соглашениями о свободной торговле. Беспрепятственное движение товаров зависит и от выполнения требований технических регламентов и стандартов. Если мы говорим о поставке импортных товаров на рынок ЕАЭС, то это означает их соответствие общим требованиям, которые есть в наших пяти странах, а чтобы в этом лучше разбираться нашим торговым партнерам выгодно теснее сотрудничать с ЕАЭС.

https://ria.ru/20250822/armeniya-2037027920.html

https://ria.ru/20250815/armeniya-2035457955.html

https://ria.ru/20250811/iran-2034487712.html

https://ria.ru/20250810/iran-2034440960.html

https://ria.ru/20250808/armeniya-2034150552.html

https://ria.ru/20250905/pomosch-2039931062.html

https://ria.ru/20250627/eaes-2025889598.html

азербайджан

армения

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, азербайджан, армения, россия, алексей оверчук, дональд трамп, никол пашинян, евразийский экономический союз, дальневосточный федеральный университет, интервью