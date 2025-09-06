Министр обороны Белоруссии оценил результаты учений ОДКБ

https://ria.ru/20250906/odkb-2040178263.html

МИНСК, 6 сен - РИА Новости. Цель учений ОДКБ достигнута, оперативная совместимость и вопросы взаимодействия контингентов находятся на очень высоком уровне, заявил министр обороны Белоруссии генерал-лейтенант Виктор Хренин. Как сообщила пресс-служба белорусского министерства обороны, Хренин заявил об этом журналистам после завершения активной фазы учений. Серия учений ОДКБ началась в Белоруссии 31 августа. Сегодня пройдет церемония их закрытия. На территории Белоруссии прошло совместное учение Коллективных сил оперативного реагирования ОДКБ "Взаимодействие-2025", специальные учения "Поиск-2025" и "Эшелон-2025". В них участвовали контингенты войск (Коллективных сил) ОДКБ Белоруссии, Казахстана, Киргизии, РФ и Таджикистана. "Сегодня официально завершается проведение учений на территории Республики Беларусь в рамках ОДКБ. Несмотря на то, что учения "Взаимодействие", "Поиск" и "Эшелон" имели свою тему, мы провели три учения на едином оперативном фоне", - сказал министр. По его словам, в основу замысла заложили один из возможных вариантов развития обстановки в Восточно-Европейской зоне ответственности ОДКБ, когда вероятный противник не смог добиться целей по изменению конституционного строя и смены власти путем провоцирования вооруженного конфликта, перешел к активной фазе специальной операции и одновременно завершает подготовку военной силы к задействованию в данном регионе. "Конечно же, итоги еще подводить рано. Нам предстоит глубоко проанализировать, что у нас получилось, какие есть проблемные вопросы, но глобально могу сказать, что цель учений достигнута", - подчеркнул глава военного ведомства. Он отметил, что органы управления получили практику подготовки и управления войсками, а контингент ОДКБ - более 2000 человек - на этом оперативном фоне выполняли задачи. "Мы сверили часы и оперативную совместимость наших контингентов. На сегодняшний день оперативная совместимость и вопросы взаимодействия находятся на очень высоком уровне, но существует потенциал дальнейшего повышения и улучшения этой совместимости", - сказал Хренин. По его словам, в течение более 15 лет провели прошло более 80 учений на территории стран ОДКБ. Среди результатов министр назвал системность проведения учений, единство стандартов. "Ну и в-третьих, никто не отменял вопросы стратегического сдерживания. Мы демонстрируем единство взглядов и способность, и возможность реагировать на различные угрозы в зонах ответственности организации", - сказал глава военного ведомства. Хренин отметил, что фундамент этой совместимости, взаимодействия был проверен не только на учениях, но и в ходе выполнения задач при решении кризисной ситуации в январе 2022 года на территории Казахстана.

