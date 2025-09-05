Рейтинг@Mail.ru
Историю тюркской цивилизации обсудят на международном форуме на Алтае
14:20 05.09.2025 (обновлено: 14:37 05.09.2025)
Историю тюркской цивилизации обсудят на международном форуме на Алтае
Историю тюркской цивилизации обсудят на международном форуме на Алтае
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. История зарождения тюркской цивилизации будет обсуждаться на предстоящей в сентябре в Горно-Алтайске на международной научной конференции, которая, как ожидается, станет важным инструментом в деле расширения сотрудничества и интеграции народов, населяющих евразийское пространство, сообщило Российское военно-историческое общество (РВИО). Конференция "Горный Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" состоится 17 сентября в Горно-Алтайске. Планируется, что на нее приедут более 160 участников из России, Белоруссии, Венгрии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана и Монголии. Одной из главных задач форума станет координация действий по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства, в частности, будут обсуждаться совместные археологические и этнографические экспедиции, создание музеев, возрождение традиционных ремесел. Также планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома "Летописи тюркской цивилизации". Культурные традиции славянских и тюркских народов входят в фундамент евразийской цивилизационной общности, и текущие политические моменты, какими бы сложными они ни были, не должны влиять на фундаментальный характер истории отметил директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов в ходе посвященной предстоящему форуму пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". В центре совместной истории России и республик Центральной Азии лежит подвиг народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, отметил на пресс-конференции научный директор РВИО Михаил Мягков. Он напомнил, что из Узбекской ССР в Красную армию было призвано более 1,5 миллиона человек, из Киргизской ССР - 360 тысяч человек, из Туркменской ССР – 300 тысяч жителей, а из Казахской ССР - 1 миллион 200 тысяч человек. Примерно половина из всех призванных из этих республик погибла на фронтах войны, добавил Мягков. Он отметил, что Героями Советского Союза стали 330 выходцев из Узбекистана, 72 - из Киргизии, 25 - из Туркмении, 512 - из Казахстана. Огромный вклад эти республики внесли в работу в тылу - это и обеспечение эвакуационных мероприятий, и работа заводов в среднеазиатских республиках, помощь раненым, госпитальная база, которая была образована в Ашхабаде, в Ташкенте и в других городах, подчеркнул Михаил Мягков. Материальная и духовная культура славянских, тюркских, монгольских и других народов является общим культурным достоянием России, в свою очередь отметил заведующий Отделом истории Востока Института востоковедения РАН Александр Васильев.
МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. История зарождения тюркской цивилизации будет обсуждаться на предстоящей в сентябре в Горно-Алтайске на международной научной конференции, которая, как ожидается, станет важным инструментом в деле расширения сотрудничества и интеграции народов, населяющих евразийское пространство, сообщило Российское военно-историческое общество (РВИО).
Конференция "Горный Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" состоится 17 сентября в Горно-Алтайске. Планируется, что на нее приедут более 160 участников из России, Белоруссии, Венгрии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана и Монголии.
Одной из главных задач форума станет координация действий по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства, в частности, будут обсуждаться совместные археологические и этнографические экспедиции, создание музеев, возрождение традиционных ремесел. Также планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома "Летописи тюркской цивилизации".
Культурные традиции славянских и тюркских народов входят в фундамент евразийской цивилизационной общности, и текущие политические моменты, какими бы сложными они ни были, не должны влиять на фундаментальный характер истории отметил директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов в ходе посвященной предстоящему форуму пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня".
В центре совместной истории России и республик Центральной Азии лежит подвиг народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, отметил на пресс-конференции научный директор РВИО Михаил Мягков. Он напомнил, что из Узбекской ССР в Красную армию было призвано более 1,5 миллиона человек, из Киргизской ССР - 360 тысяч человек, из Туркменской ССР – 300 тысяч жителей, а из Казахской ССР - 1 миллион 200 тысяч человек. Примерно половина из всех призванных из этих республик погибла на фронтах войны, добавил Мягков. Он отметил, что Героями Советского Союза стали 330 выходцев из Узбекистана, 72 - из Киргизии, 25 - из Туркмении, 512 - из Казахстана. Огромный вклад эти республики внесли в работу в тылу - это и обеспечение эвакуационных мероприятий, и работа заводов в среднеазиатских республиках, помощь раненым, госпитальная база, которая была образована в Ашхабаде, в Ташкенте и в других городах, подчеркнул Михаил Мягков.
Материальная и духовная культура славянских, тюркских, монгольских и других народов является общим культурным достоянием России, в свою очередь отметил заведующий Отделом истории Востока Института востоковедения РАН Александр Васильев.
