https://ria.ru/20250905/tsivilizatsiya-2040003716.html

Историю тюркской цивилизации обсудят на международном форуме на Алтае

Историю тюркской цивилизации обсудят на международном форуме на Алтае - РИА Новости, 05.09.2025

Историю тюркской цивилизации обсудят на международном форуме на Алтае

История зарождения тюркской цивилизации будет обсуждаться на предстоящей в сентябре в Горно-Алтайске на международной научной конференции, которая, как... РИА Новости, 05.09.2025

2025-09-05T14:20:00+03:00

2025-09-05T14:20:00+03:00

2025-09-05T14:37:00+03:00

россия

горно-алтайск

казахстан

александр васильев (историк моды)

российское военно-историческое общество (рвио)

российская академия наук

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155821/55/1558215506_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_3b3651a531ee3076d82fb8a5208dd019.jpg

МОСКВА, 5 сен - РИА Новости. История зарождения тюркской цивилизации будет обсуждаться на предстоящей в сентябре в Горно-Алтайске на международной научной конференции, которая, как ожидается, станет важным инструментом в деле расширения сотрудничества и интеграции народов, населяющих евразийское пространство, сообщило Российское военно-историческое общество (РВИО). Конференция "Горный Алтай – прародина тюрков. К истории зарождения тюркской цивилизации" состоится 17 сентября в Горно-Алтайске. Планируется, что на нее приедут более 160 участников из России, Белоруссии, Венгрии, Азербайджана, Казахстана, Киргизии, Узбекистана, Туркменистана и Монголии. Одной из главных задач форума станет координация действий по изучению и сохранению общего культурно-исторического пространства, в частности, будут обсуждаться совместные археологические и этнографические экспедиции, создание музеев, возрождение традиционных ремесел. Также планируется презентация фундаментального труда большой группы международных авторов – второго тома "Летописи тюркской цивилизации". Культурные традиции славянских и тюркских народов входят в фундамент евразийской цивилизационной общности, и текущие политические моменты, какими бы сложными они ни были, не должны влиять на фундаментальный характер истории отметил директор Института востоковедения РАН Аликбер Аликберов в ходе посвященной предстоящему форуму пресс-конференции на площадке медиагруппы "Россия сегодня". В центре совместной истории России и республик Центральной Азии лежит подвиг народов Советского Союза в годы Великой Отечественной войны, отметил на пресс-конференции научный директор РВИО Михаил Мягков. Он напомнил, что из Узбекской ССР в Красную армию было призвано более 1,5 миллиона человек, из Киргизской ССР - 360 тысяч человек, из Туркменской ССР – 300 тысяч жителей, а из Казахской ССР - 1 миллион 200 тысяч человек. Примерно половина из всех призванных из этих республик погибла на фронтах войны, добавил Мягков. Он отметил, что Героями Советского Союза стали 330 выходцев из Узбекистана, 72 - из Киргизии, 25 - из Туркмении, 512 - из Казахстана. Огромный вклад эти республики внесли в работу в тылу - это и обеспечение эвакуационных мероприятий, и работа заводов в среднеазиатских республиках, помощь раненым, госпитальная база, которая была образована в Ашхабаде, в Ташкенте и в других городах, подчеркнул Михаил Мягков. Материальная и духовная культура славянских, тюркских, монгольских и других народов является общим культурным достоянием России, в свою очередь отметил заведующий Отделом истории Востока Института востоковедения РАН Александр Васильев.

https://ria.ru/20250728/religiya-2031944396.html

https://ria.ru/20250627/tsivilizatsiya-2025608285.html

россия

горно-алтайск

казахстан

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, горно-алтайск, казахстан, александр васильев (историк моды), российское военно-историческое общество (рвио), российская академия наук, общество