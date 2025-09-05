В Дагестане раскрыли подробности о доставленном из Китая больном мальчике

https://ria.ru/20250905/moskva-2039999660.html
2025-09-05T14:11:00+03:00
2025-09-05T14:11:00+03:00
2025-09-05T14:14:00+03:00
МАХАЧКАЛА, 5 сен - РИА Новости. Больной раком мальчик, которого по поручению президента России Владимира Путина доставили из Китая в Москву для дальнейшего лечения, является уроженцем Дагестана, сообщил глава республики Сергей Меликов. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин помог больному раком российскому мальчику, который проходил лечение в Китае. Ребенку становилось хуже, и китайские специалисты посоветовали как можно скорее вернуть его в Россию. Но для такого перелета нужно специальное оборудование и сопровождение. Мать мальчика обратилась в посольство, а посол доложил об этом главе государства. Путин организовал доставку ребенка в Москву бортом специального летного отряда "Россия". "Весь Дагестан тронула новость о помощи президента страны Владимира Путина нашему юному земляку… Считаю, что этот случай - очередной пример внимания и заботы президента, которые проявляются не только в масштабных проектах, стратегиях на десятилетия, но и здесь и сейчас, по отношению к конкретному гражданину. Спасибо, Владимир Владимирович! Спасибо от имени всех дагестанцев!" – написал Меликов в своем Telegram-канале. По словам главы республики, дорогу мальчик перенес удовлетворительно и сейчас находится в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России. Меликов сообщил, что поручил минздраву Дагестана быть на связи с семьей и врачами и оказывать всю необходимую для лечения помощь.
