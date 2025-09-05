Рейтинг@Mail.ru
14:11 05.09.2025 (обновлено: 14:14 05.09.2025)
В Дагестане раскрыли подробности о доставленном из Китая больном мальчике
здоровье - общество
россия
республика дагестан
китай
владимир путин
сергей меликов
дмитрий песков
МАХАЧКАЛА, 5 сен - РИА Новости. Больной раком мальчик, которого по поручению президента России Владимира Путина доставили из Китая в Москву для дальнейшего лечения, является уроженцем Дагестана, сообщил глава республики Сергей Меликов. Накануне пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков рассказал, что Путин помог больному раком российскому мальчику, который проходил лечение в Китае. Ребенку становилось хуже, и китайские специалисты посоветовали как можно скорее вернуть его в Россию. Но для такого перелета нужно специальное оборудование и сопровождение. Мать мальчика обратилась в посольство, а посол доложил об этом главе государства. Путин организовал доставку ребенка в Москву бортом специального летного отряда "Россия". "Весь Дагестан тронула новость о помощи президента страны Владимира Путина нашему юному земляку… Считаю, что этот случай - очередной пример внимания и заботы президента, которые проявляются не только в масштабных проектах, стратегиях на десятилетия, но и здесь и сейчас, по отношению к конкретному гражданину. Спасибо, Владимир Владимирович! Спасибо от имени всех дагестанцев!" – написал Меликов в своем Telegram-канале. По словам главы республики, дорогу мальчик перенес удовлетворительно и сейчас находится в НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина Минздрава России. Меликов сообщил, что поручил минздраву Дагестана быть на связи с семьей и врачами и оказывать всю необходимую для лечения помощь.
здоровье - общество, россия, республика дагестан, китай, владимир путин, сергей меликов, дмитрий песков
Здоровье - Общество, Россия, Республика Дагестан, Китай, Владимир Путин, Сергей Меликов, Дмитрий Песков
Медсестра - РИА Новости, 1920, 06.03.2025
В Дагестане врачи достали из годовалого ребенка около 400 магнитных шариков
6 марта, 16:26
 
