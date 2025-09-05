Рейтинг@Mail.ru
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" впервые пройдет в Белоруссии
Культура
 
13:29 05.09.2025 (обновлено: 13:48 05.09.2025)
Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" впервые пройдет в Белоруссии
С 26 по 27 сентября в столице Белоруссии, Минске, впервые пройдет фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев".
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. С 26 по 27 сентября в столице Белоруссии, Минске, впервые пройдет фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев". Мероприятие состоится в Национальной библиотеке при поддержке Русского Дома в Минске. Зрителям покажут шесть документальных фильмов о специальной военной операции. Это картины телеканала RT и белорусских документалистов.Откроется смотр премьерой RT "Донбасс. Без права голоса". Герои ленты — журналисты из стран Европы, чьи репортажи из Донбасса запрещены в "демократических государствах". После показа фильма состоится дискуссия "Прорыв информационной блокады", участниками которой заявлены: генеральный продюсер фестиваля “RT.Док: Время наших героев” Екатерина Яковлева, немецкий журналист Лиана Килин, итальянский общественник и журналист Винченцо Лоруссо, итальянский историк Анджело Д’Орси и американский блогер Тофуриус Максимус Крейн.В зрительскую программу второго дня фестиваля войдут фильмы: "Мариуполь" белорусской журналистки Ксении Лебедевой, "Казаки: Бригада Терек" военного документалиста Татьяны Борщ, "Я обвиняю фашизм" военного документалиста RT Ольги Кирий.В рамках деловой программы состоится круглый стол "Преступления киевского режима", участником которого заявлен посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. За три года существования "RT.Док: Время наших героев" в Москве прошли четыре масштабных фестиваля. Также фестивали состоялись в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде, Махачкале и Костроме. Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах. Передвижные кинотеатры фестиваля поехали и в Донбасс, показы прошли по линии фронта в пяти подразделениях и госпитале.Организаторы фестиваля – дирекция документального вещания RT. Авторы и режиссеры RT сняли более 1,5 тысяч фильмов по всему миру и не раз завоевывали престижные международные премии, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.
МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. С 26 по 27 сентября в столице Белоруссии, Минске, впервые пройдет фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев".
Мероприятие состоится в Национальной библиотеке при поддержке Русского Дома в Минске. Зрителям покажут шесть документальных фильмов о специальной военной операции. Это картины телеканала RT и белорусских документалистов.
Откроется смотр премьерой RT "Донбасс. Без права голоса". Герои ленты — журналисты из стран Европы, чьи репортажи из Донбасса запрещены в "демократических государствах". После показа фильма состоится дискуссия "Прорыв информационной блокады", участниками которой заявлены: генеральный продюсер фестиваля “RT.Док: Время наших героев” Екатерина Яковлева, немецкий журналист Лиана Килин, итальянский общественник и журналист Винченцо Лоруссо, итальянский историк Анджело Д’Орси и американский блогер Тофуриус Максимус Крейн.
В зрительскую программу второго дня фестиваля войдут фильмы: "Мариуполь" белорусской журналистки Ксении Лебедевой, "Казаки: Бригада Терек" военного документалиста Татьяны Борщ, "Я обвиняю фашизм" военного документалиста RT Ольги Кирий.
В рамках деловой программы состоится круглый стол "Преступления киевского режима", участником которого заявлен посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. За три года существования "RT.Док: Время наших героев" в Москве прошли четыре масштабных фестиваля. Также фестивали состоялись в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде, Махачкале и Костроме. Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах. Передвижные кинотеатры фестиваля поехали и в Донбасс, показы прошли по линии фронта в пяти подразделениях и госпитале.
Организаторы фестиваля – дирекция документального вещания RT. Авторы и режиссеры RT сняли более 1,5 тысяч фильмов по всему миру и не раз завоевывали престижные международные премии, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.
