Фестиваль "RT.Док: Время наших героев" впервые пройдет в Белоруссии

МОСКВА, 5 сен — РИА Новости. С 26 по 27 сентября в столице Белоруссии, Минске, впервые пройдет фестиваль документального кино "RT.Док: Время наших героев".
Мероприятие состоится в Национальной библиотеке при поддержке Русского Дома в Минске. Зрителям покажут шесть документальных фильмов о специальной военной операции. Это картины телеканала RT и белорусских документалистов.
Откроется смотр премьерой RT "Донбасс. Без права голоса". Герои ленты — журналисты из стран Европы, чьи репортажи из Донбасса запрещены в "демократических государствах". После показа фильма состоится дискуссия "Прорыв информационной блокады", участниками которой заявлены: генеральный продюсер фестиваля “RT.Док: Время наших героев” Екатерина Яковлева, немецкий журналист Лиана Килин, итальянский общественник и журналист Винченцо Лоруссо, итальянский историк Анджело Д’Орси и американский блогер Тофуриус Максимус Крейн.
В зрительскую программу второго дня фестиваля войдут фильмы: "Мариуполь" белорусской журналистки Ксении Лебедевой, "Казаки: Бригада Терек" военного документалиста Татьяны Борщ, "Я обвиняю фашизм" военного документалиста RT Ольги Кирий.
В рамках деловой программы состоится круглый стол "Преступления киевского режима", участником которого заявлен посол по особым поручениям МИД России по вопросам преступлений киевского режима Родион Мирошник.
Международный фестиваль "RT.Док: Время наших героев" объединяет на своих площадках документалистов, военкоров, артистов, поэтов, музыкантов, лидеров общественного мнения. За три года существования "RT.Док: Время наших героев" в Москве прошли четыре масштабных фестиваля. Также фестивали состоялись в Краснодаре, Казани, Санкт-Петербурге, Иркутске, Курске, Волгограде, Махачкале и Костроме. Фильмы фестивальной программы были показаны более чем в 30 странах. Передвижные кинотеатры фестиваля поехали и в Донбасс, показы прошли по линии фронта в пяти подразделениях и госпитале.
Организаторы фестиваля – дирекция документального вещания RT. Авторы и режиссеры RT сняли более 1,5 тысяч фильмов по всему миру и не раз завоевывали престижные международные премии, включая New York Festivals, Telly Awards и OMNI Intermedia Awards.