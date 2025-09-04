https://ria.ru/20250904/turtsiya-2039548946.html

Источник: Турция предложила саммит по Украине, реакции сторон нет

АНКАРА, 4 сен – РИА Новости. Турция на высшем уровне предложила всем сторонам, в том числе, западным партнерам, способствовать проведению саммита по Украине на уровне лидеров, но пока не получила какой-либо реакции, сообщил РИА Новости осведомленный турецкий дипломатический источник. Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что для конкретных результатов по урегулированию на Украине необходима встреча на уровне лидеров. "С нашей стороны на высшем уровне было предложено провести саммит по урегулированию конфликта на Украине с участием всех сторон. Мы готовы организовать такой саммит", - заявил собеседник агентства. На уточняющий вопрос о реакции сторон на предложение Анкары источник отметил, что "пока ничего конкретного". "Господин президент (Тайип Эрдоган - ред.) держит вопрос на повестке", - уточнил он. Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что, если Владимир Зеленский готов к встрече, пусть приезжает в Москву. Глава МИД Украины Андрей Сибига назвал список стран, где Владимир Зеленский готов встретиться с президентом России, по его словам, это Австрия, Ватикан, Турция, Швейцария и три государства Персидского залива. Президент США Дональд Трамп ранее сообщил о подготовке ко встрече между Путиным и Зеленским, после которой может состояться и трехсторонняя встреча с его участием. Помощник российского лидера по международным делам Юрий Ушаков отметил, что в ходе телефонного разговора Путин и Трамп высказались в поддержку продолжения прямых переговоров между делегациями России и Украины. В этой связи, в частности, обсуждалась идея, что следовало бы изучить возможность повышения уровня представителей украинской и российской сторон. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявлял, что президент России готов к встрече с Зеленским при условии, что на ней действительно будет президентская повестка дня, встречаться с главой киевского режима для того, чтобы у него была еще одна возможность побыть в свете софитов, нецелесообразно. Он отметил, что российский лидер не может встретиться с Зеленским только для того, чтобы дать ему возможность заявить, что он легитимен.

