https://ria.ru/20250904/rossiya-2039764862.html

Москалькова рассказала о воссоединении семи семей в России и на Украине

Москалькова рассказала о воссоединении семи семей в России и на Украине - РИА Новости, 04.09.2025

Москалькова рассказала о воссоединении семи семей в России и на Украине

Воссоединение семи семей в РФ и на Украине произошло при участии аппарата российского омбудсмена, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 04.09.2025

2025-09-04T19:25:00+03:00

2025-09-04T19:25:00+03:00

2025-09-04T19:30:00+03:00

специальная военная операция на украине

россия

украина

ярославская область

татьяна москалькова

в мире

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039765372_0:200:1280:920_1920x0_80_0_0_a12b416d50a526ae0c633350512fdfae.jpg

МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Воссоединение семи семей в РФ и на Украине произошло при участии аппарата российского омбудсмена, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В четверг в Белоруссии происходит воссоединение с близкими пятерых россиян, находившихся на Украине, также пять человек из России отправляются к семьям на Украину. "Благодаря большой работе, проделанной моим аппаратом, при взаимодействии с администрацией президента Российской Федерации, Минобороны России, спецслужбами, региональными омбудсменами из Свердловской и Ярославской областей произошло воссоединение семи семей, которые оказались разлученными на Украине и в России реалиями сегодняшнего дня", - написала Москалькова в своём Telegram-канале. Омбудсмен уточнила, что сын и дочь из Санкт-Петербурга и Пошехонья Ярославской области встретились со своими пожилыми родителями из Николаева. Сын и его невестка из Свердловской области воссоединились с мамой из Днепропетровской области. Кроме того, дочь встретила маму из Сум. "Пять членов семьи граждан Украины по просьбе украинского омбудсмена выехали к родным к себе на родину", - заключила Москалькова.

https://ria.ru/20250821/deti-2036681436.html

россия

украина

ярославская область

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, ярославская область, татьяна москалькова, в мире