Москалькова рассказала о воссоединении семи семей в России и на Украине
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramВоссоединение семей, которые оказались разлученными на Украине и в России
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Воссоединение семи семей в РФ и на Украине произошло при участии аппарата российского омбудсмена, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В четверг в Белоруссии происходит воссоединение с близкими пятерых россиян, находившихся на Украине, также пять человек из России отправляются к семьям на Украину.
"Благодаря большой работе, проделанной моим аппаратом, при взаимодействии с администрацией президента Российской Федерации, Минобороны России, спецслужбами, региональными омбудсменами из Свердловской и Ярославской областей произошло воссоединение семи семей, которые оказались разлученными на Украине и в России реалиями сегодняшнего дня", - написала Москалькова в своём Telegram-канале.
Омбудсмен уточнила, что сын и дочь из Санкт-Петербурга и Пошехонья Ярославской области встретились со своими пожилыми родителями из Николаева. Сын и его невестка из Свердловской области воссоединились с мамой из Днепропетровской области. Кроме того, дочь встретила маму из Сум.
"Пять членов семьи граждан Украины по просьбе украинского омбудсмена выехали к родным к себе на родину", - заключила Москалькова.
21 августа, 12:13