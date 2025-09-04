Рейтинг@Mail.ru
Москалькова рассказала о воссоединении семи семей в России и на Украине - РИА Новости, 04.09.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
19:25 04.09.2025 (обновлено: 19:30 04.09.2025)
https://ria.ru/20250904/rossiya-2039764862.html
Москалькова рассказала о воссоединении семи семей в России и на Украине
Москалькова рассказала о воссоединении семи семей в России и на Украине - РИА Новости, 04.09.2025
Москалькова рассказала о воссоединении семи семей в России и на Украине
Воссоединение семи семей в РФ и на Украине произошло при участии аппарата российского омбудсмена, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна... РИА Новости, 04.09.2025
2025-09-04T19:25:00+03:00
2025-09-04T19:30:00+03:00
специальная военная операция на украине
россия
украина
ярославская область
татьяна москалькова
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039765372_0:200:1280:920_1920x0_80_0_0_a12b416d50a526ae0c633350512fdfae.jpg
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Воссоединение семи семей в РФ и на Украине произошло при участии аппарата российского омбудсмена, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. В четверг в Белоруссии происходит воссоединение с близкими пятерых россиян, находившихся на Украине, также пять человек из России отправляются к семьям на Украину. "Благодаря большой работе, проделанной моим аппаратом, при взаимодействии с администрацией президента Российской Федерации, Минобороны России, спецслужбами, региональными омбудсменами из Свердловской и Ярославской областей произошло воссоединение семи семей, которые оказались разлученными на Украине и в России реалиями сегодняшнего дня", - написала Москалькова в своём Telegram-канале. Омбудсмен уточнила, что сын и дочь из Санкт-Петербурга и Пошехонья Ярославской области встретились со своими пожилыми родителями из Николаева. Сын и его невестка из Свердловской области воссоединились с мамой из Днепропетровской области. Кроме того, дочь встретила маму из Сум. "Пять членов семьи граждан Украины по просьбе украинского омбудсмена выехали к родным к себе на родину", - заключила Москалькова.
https://ria.ru/20250821/deti-2036681436.html
россия
украина
ярославская область
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/09/04/2039765372_0:0:1280:960_1920x0_80_0_0_2fab0abc4abc35d3e5c11802261f8bec.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, украина, ярославская область, татьяна москалькова, в мире
Специальная военная операция на Украине, Россия, Украина, Ярославская область, Татьяна Москалькова, В мире
Москалькова рассказала о воссоединении семи семей в России и на Украине

Москалькова: в России и на Украине воссоединились семь семей

© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/TelegramВоссоединение семей, которые оказались разлученными на Украине и в России
Воссоединение семей, которые оказались разлученными на Украине и в России - РИА Новости, 1920, 04.09.2025
© Фото : Омбудсмен Москалькова Татьяна/Telegram
Воссоединение семей, которые оказались разлученными на Украине и в России
Читать ria.ru в
Дзен
МОСКВА, 4 сен - РИА Новости. Воссоединение семи семей в РФ и на Украине произошло при участии аппарата российского омбудсмена, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
В четверг в Белоруссии происходит воссоединение с близкими пятерых россиян, находившихся на Украине, также пять человек из России отправляются к семьям на Украину.
"Благодаря большой работе, проделанной моим аппаратом, при взаимодействии с администрацией президента Российской Федерации, Минобороны России, спецслужбами, региональными омбудсменами из Свердловской и Ярославской областей произошло воссоединение семи семей, которые оказались разлученными на Украине и в России реалиями сегодняшнего дня", - написала Москалькова в своём Telegram-канале.
Омбудсмен уточнила, что сын и дочь из Санкт-Петербурга и Пошехонья Ярославской области встретились со своими пожилыми родителями из Николаева. Сын и его невестка из Свердловской области воссоединились с мамой из Днепропетровской области. Кроме того, дочь встретила маму из Сум.
"Пять членов семьи граждан Украины по просьбе украинского омбудсмена выехали к родным к себе на родину", - заключила Москалькова.
Дети на встрече с заместителем начальника отдела по обеспечению деятельности уполномоченного по правам ребенка при президенте России Юлией Назаровой в посольстве Катара в Москве. 21 августа 2025 - РИА Новости, 1920, 21.08.2025
Россия передала Украине трех детей и одного мужчину
21 августа, 12:13
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияУкраинаЯрославская областьТатьяна МоскальковаВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала